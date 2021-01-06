تسريب حوار راموس مع رئيس ريال مدريد بعد مباراة سلتا فيغو (فيديو)

ألقى برنامج "التشيرينغيتو" بظلال من الشك والغموض حول مستقبل المدافع الدولي الإسباني سيرخيو راموس مع نادي ريال مدريد.

وسرب البرنامج الإسباني الشهير، الحوار الذي دار بين رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، وقائد الفريق الملكي راموس، على هامش لقاء سيلتا فيغو الأخير في الدوري الإسباني، حيث التقى الطرفان في ممر غرف الملابس.

🚨 EXCLUSIVA de @JuanfeSanzPerez 🚨 #ChiringuitoRamos



🗣️ RAMOS, a FLORENTINO:



💥"Me he sentido ABANDONADO"



💣"Creo que tanto USTED como José Ángel Sánchez QUIEREN que ME VAYA del Real Madrid" pic.twitter.com/y4an8ki1vy — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 5, 2021

وبحسب البرنامج، فقد اتهم راموس الرئيس بيريز، والمدير العام خوسيه أنخل سانشيز، بأنهما يرغبان في رحيله عن النادي، حيث قال راموس لبيريز: "أشعر بالتخلي عني".

وأضاف: "أعتقد أنك وخوسيه أنخل سانشيز تريدان مني ترك الفريق".

ودخل راموس منذ مطلع العام الحالي الفترة الحرة في عقده مع الريال، الذي لم يتبق فيه سوى ستة أشهر، ولم يعلن اللاعب ولا النادي حتى الآن عن أي اتفاق بينهما بشأن تجديد العقد.

ويحق لصاحب الـ34 عاما التفاوض من الآن مع أي فريق يريده، للانضمام إليه مجانا بعد نهاية عقده في يونيو المقبل.

وأفيد في وقت سابق، بأن الريال اقترح خيارين على راموس لتمديد عقده وهما، إما أن يمدد عقده لموسم واحد دون المس براتبه السنوي البالغ 15 مليون يورو، أو تجديد العقد لموسمين مع تخفيض نسبة 10 بالمئة من راتب المدافع المخضرم، لكن الأخير رفض المقترحين.

وترغب عدة أندية كبيرة أبرزها باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في التعاقد مع راموس حال رحيله عن الريال.

وكان راموس انضم للريال في العام 2005 قادما من إشبيلية، وتوج معه بعدة ألقاب في السنوات الـ15 الأخير.

وخاض في الموسم الحالي 16 مباراة، وسجل ثلاثة أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

المصدر: sportbox.ru