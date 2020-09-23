الزمالك يتوصل لاتفاق مع مدربه السابق خلفا لكارتيرون

توصل مسؤولو نادي الزمالك لاتفاق مع البرتغالي جايمي باتشيكو لتولي تدريب الفريق الأبيض خلال الفترة الحالية، خلفا للفرنسي كارتيرون المدير الفني الذي فسخ تعاقده مع النادي.

وأنهى مسؤولو نادي الزمالك اللمسات النهائية بشأن التعاقد مع المدير الفني ويتبقى الإعلان الرسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.

واستقر مسؤولو نادي الزمالك على وضع بند بأحقية النادي في فسخ التعاقد في حالة عدم التتويج ببطولة إفريقيا الموسم الحالي.

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وكان الزمالك قد عكف على مدار الأسبوع الماضي على البحث عن مدير فني جديد، خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون، الذي رحل بشكل مفاجئ بعد تلقيه عرضا من نادي التعاون السعودي وانضمامه إليه فور استقالته من تدريب الزمالك.

وسبق لباتشيكو البالغ 62 عاما قيادة الزمالك في موسم 2014-2015 خلفا لحسام حسن، وحقق نتائج جيدة مع الفريق لكنه رحل بشكل مفاجئ أيضا عقب الخسارة من إنبي لينتقل مباشرة لتدريب الشباب السعودي.

ناصر حاتم

المصدر:RT