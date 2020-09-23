شكوى جديدة من اتحاد الكرة المصري بحق مرتضى منصور

طلب مسؤولو اللجنة الخماسية المؤقتة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم من اللجنة الأولمبية، الأربعاء، إيقاف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

وتلقت اللجنة الأولمبية مجموعة شكاوى رسمية ضد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي "القلعة البيضاء" على خلفية تصريحاته المثيرة ضد بعض الأشخاص في الوسط الرياضي المصري.

وتضمنت الشكوى تأكيدا بأن مرتضى منصور واصل خلال الأيام الماضية هجومه على مسؤولي اللجنة الخماسية ومختلف لجان اتحاد الكرة بصورة غير مسبوقة.

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كما شددت على أن رئيس الزمالك يواصل الإساءة يوميا لهم عبر قناة ناديه الفضائية.

وسبق للجنة الخماسية أن أرسلت مذكرة رسمية وشكوى ضد رئيس الزمالك للجنة الأولمبية قبل عدة أيام وهي الشكوى التي يناقشها مجلس اللجنة الأولمبية إلى جانب شكاوى أخرى في حق منصور مقدمة من عدة جهات أخرى، من بينها الغريم النادي الأهلي واتحاد كرة اليد.

وبلغ عدد الشكاوى الرسمية المقدمة ضد رئيس الزمالك حتى الآن 17 شكوى.

المصدر: وكالات