آرثر يعلق على رحيله عن برشلونة وانضمامه ليوفنتوس

View this post on Instagram

Ringrazio per il grande interesse da parte della @Juventus per l'integrazione alla società. Sò di andare ad appartenere ad un grande club; ci aspettano molte sfide da superare insieme ai bianconeri. ⚽️ Ahora enfocados en el presente, tenemos objetivos importantes en Barcelona y voy a seguir hasta el final dándolo todo: por mis compañeros y todos los aficionados. Moltes gràcies pel suport! Fins demà.