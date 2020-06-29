 
مباشر

آرثر يعلق على رحيله عن برشلونة وانضمامه ليوفنتوس

الرياضة

آرثر يعلق على رحيله عن برشلونة وانضمامه ليوفنتوس
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o7fe

علق البرازيلي آرثر ميلو، نجم برشلونة الإسباني البالغ 23 عاما، اليوم الاثنين، على إتمام صفقة انضمامه لصفوف نادي يوفنتوس الإيطالي.

ونشر ميلو رسالة عبر حسابه الشخصي في "إنستغرام"، جاء فيها: "شكرا على الاهتمام الكبير من يوفنتوس لضمي للنادي، أعرف أنني سأنتمي لناد كبير، تنتظرنا عديد من التحديات للتغلب عليها مع البيانكونيري."

وأضاف:" التركيز الآن على الحاضر، لدينا أهداف مهمة في برشلونة وسأواصل حتى النهاية تقديم كل شيء لزملائي وجميع المشجعين، شكرا على الدعم".

إقرأ المزيد
رسميا.. برشلونة يعلن انتقال نجمه إلى يوفنتوس ويكشف قيمة الصفقة
رسميا.. برشلونة يعلن انتقال نجمه إلى يوفنتوس ويكشف قيمة الصفقة

وأعلن برشلونة في وقت سابق اليوم في بيان رسمي، عن الوصول لاتفاق مع يوفنتوس، يقضي بانتقال ميلو لصفوف "السيدة العجوز" بعد انتهاء المنافسات الرسمية للموسم الكروي الجاري مقابل 72 مليون يورو، بالإضافة لـ10 ملايين يورو كمتغيرات.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا