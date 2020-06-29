آرثر يعلق على رحيله عن برشلونة وانضمامه ليوفنتوس
علق البرازيلي آرثر ميلو، نجم برشلونة الإسباني البالغ 23 عاما، اليوم الاثنين، على إتمام صفقة انضمامه لصفوف نادي يوفنتوس الإيطالي.
ونشر ميلو رسالة عبر حسابه الشخصي في "إنستغرام"، جاء فيها: "شكرا على الاهتمام الكبير من يوفنتوس لضمي للنادي، أعرف أنني سأنتمي لناد كبير، تنتظرنا عديد من التحديات للتغلب عليها مع البيانكونيري."
وأضاف:" التركيز الآن على الحاضر، لدينا أهداف مهمة في برشلونة وسأواصل حتى النهاية تقديم كل شيء لزملائي وجميع المشجعين، شكرا على الدعم".
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Ringrazio per il grande interesse da parte della @Juventus per l'integrazione alla società. Sò di andare ad appartenere ad un grande club; ci aspettano molte sfide da superare insieme ai bianconeri. ⚽️ Ahora enfocados en el presente, tenemos objetivos importantes en Barcelona y voy a seguir hasta el final dándolo todo: por mis compañeros y todos los aficionados. Moltes gràcies pel suport! Fins demà.
وأعلن برشلونة في وقت سابق اليوم في بيان رسمي، عن الوصول لاتفاق مع يوفنتوس، يقضي بانتقال ميلو لصفوف "السيدة العجوز" بعد انتهاء المنافسات الرسمية للموسم الكروي الجاري مقابل 72 مليون يورو، بالإضافة لـ10 ملايين يورو كمتغيرات.
المصدر: RT