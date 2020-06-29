آرثر يعلق على رحيله عن برشلونة وانضمامه ليوفنتوس

علق البرازيلي آرثر ميلو، نجم برشلونة الإسباني البالغ 23 عاما، اليوم الاثنين، على إتمام صفقة انضمامه لصفوف نادي يوفنتوس الإيطالي.

ونشر ميلو رسالة عبر حسابه الشخصي في "إنستغرام"، جاء فيها: "شكرا على الاهتمام الكبير من يوفنتوس لضمي للنادي، أعرف أنني سأنتمي لناد كبير، تنتظرنا عديد من التحديات للتغلب عليها مع البيانكونيري."

وأضاف:" التركيز الآن على الحاضر، لدينا أهداف مهمة في برشلونة وسأواصل حتى النهاية تقديم كل شيء لزملائي وجميع المشجعين، شكرا على الدعم".

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وأعلن برشلونة في وقت سابق اليوم في بيان رسمي، عن الوصول لاتفاق مع يوفنتوس، يقضي بانتقال ميلو لصفوف "السيدة العجوز" بعد انتهاء المنافسات الرسمية للموسم الكروي الجاري مقابل 72 مليون يورو، بالإضافة لـ10 ملايين يورو كمتغيرات.

المصدر: RT