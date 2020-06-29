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برشلونة يكشف سعر انتقال نجمه إلى يوفنتوس

الرياضة

برشلونة يكشف سعر انتقال نجمه إلى يوفنتوس
AFP FRANCK FIFE
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أعلن نادي برشلونة الإسباني في بيان رسمي اليوم الاثنين، توصله لاتفاق مع يوفنتوس الإيطالي لانتقال نجمه البرازيلي آرثر ميلو إلى صفوف "السيدة العجوز" مقابل 72 مليون يورو.

وذكر بيان النادي الكتالوني، أن نجمه البرازيلي البالغ 23 عاما سينتقل إلى صفوف متصدر الدوري الإيطالي بعد انتهاء المنافسات الرسمية للموسم الكروي الجاري مقابل 72 مليون يورو، بالإضافة لـ10 ملايين يورو كمتغيرات.

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وانضم ميلو إلى صفوف برشلونة صيف عام 2018 قادما من غريميو البرازيلي.

وسجل النجم البرازيلي 4 أهداف خلال 72 مباراة خاضها بقميص برشلونة في مختلف البطولات منها 48 مباراة في الدوري و10 مباريات في كأس إسبانيا و13 مباراة في دوري الأبطال ومباراة واحدة في كأس السوبر الإسباني، وحقق مع الفريق بطولة الدوري وكأس السوبر الإسباني موسم 2018-2019. 

المصدر: RT

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