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رويترز نقلا عن مسؤول أمريكي: الولايات المتحدة "قلقة جدا" من التصعيد العسكري لخليفة حفتر

ميسي على بعد هدف من تحقيق إنجاز فريد

الرياضة

ميسي على بعد هدف من تحقيق إنجاز فريد
Reuters
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ذكر تقرير إسباني أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، أمام فرصة تحقيق إنجاز فريد في مباراة فريقه اليوم عندما سيستقبل ألافيس ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإسباني.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ميسي سيصل للهدف الـ50 هذا العام في حال سجل هدفا واحدا في مواجهة اليوم.

وستكون المرة التاسعة في مسيرة الساحر الأرجنتيني التي يسجل فيها 50 هدفا أو أكثر خلال عام.

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وفيما يلي رصيد ميسي التهديفي في آخر 10 أعوام:

2009: 41 هدفا.

2010: 60 هدفا.

2011: 59 هدفا.

2012: 91 هدفا.

2013: 45 هدفا.

2014: 58 هدفا.

2015: 52 هدفا.

2016: 59 هدفا.

2017: 54 هدفا.

2018: 51 هدفا.

2019: 49 هدفا حتى الآن.

وعام 2012، هو الأفضل لميسي في مسيرته التهديفية، بعدما أنهاه بتسجيل 91 هدفا، لينفرد بالرقم القياسي متجاوزا الألماني جيرد مولر صاحب الـ86 هدفا.

المصدر: وكالات

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