ميسي على بعد هدف من تحقيق إنجاز فريد

ذكر تقرير إسباني أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، أمام فرصة تحقيق إنجاز فريد في مباراة فريقه اليوم عندما سيستقبل ألافيس ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإسباني.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ميسي سيصل للهدف الـ50 هذا العام في حال سجل هدفا واحدا في مواجهة اليوم.

وستكون المرة التاسعة في مسيرة الساحر الأرجنتيني التي يسجل فيها 50 هدفا أو أكثر خلال عام.

🗣️ MILESTONE IN SIGHT!



* Leo Messi has scored 49 goals since the beginning of the year.



* The Argentine needs to score 1 goal against Alaves to reach 50 goals in a calendar year for the 9th time.



* The last time when Barca's captain didn't reach 50 goals was back in 2013. pic.twitter.com/goLouHCd8p — MESSISMAGIC ⑩ (@MessisMagic) December 21, 2019

إقرأ المزيد

وفيما يلي رصيد ميسي التهديفي في آخر 10 أعوام:

2009: 41 هدفا.

2010: 60 هدفا.

2011: 59 هدفا.

2012: 91 هدفا.

2013: 45 هدفا.

2014: 58 هدفا.

2015: 52 هدفا.

2016: 59 هدفا.

2017: 54 هدفا.

2018: 51 هدفا.

2019: 49 هدفا حتى الآن.

وعام 2012، هو الأفضل لميسي في مسيرته التهديفية، بعدما أنهاه بتسجيل 91 هدفا، لينفرد بالرقم القياسي متجاوزا الألماني جيرد مولر صاحب الـ86 هدفا.

المصدر: وكالات