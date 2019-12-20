برشلونة يحيي ذكرى السداسية التاريخية باحتفالية مع الجيل الذهبي (فيديو)
أصدر نادي برشلونة الإسباني بيانا رسميا، أكد فيه أنه سيحتفل غدا السبت بأبطال السداسية التاريخية، قبل مباراة ضيفه ديبورتيفو ألافيس ضمن الجولة الـ18 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
📅 #في_مثل_هذا_اليوم (2009) 🙌— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) December 19, 2019
🏆🏆🏆🏆🏆🏆 اكتملت #السداسية التاريخية بإحراز #كأس_العالم_للأندية في أبوظبي 😱 pic.twitter.com/osDV28Qc4E
وحقق برشلونة السداسية التاريخية قبل 10 سنوات، تحت قيادة بيب غوارديولا، كأول وآخر فريق يفعلها في القارة العجوز.
🏆👏👏👏— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 20, 2019
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🏆👏👏👏https://t.co/lyiSovkXHw
وأوضح النادي في بيانه أن أعضاء وممثلي برشلونة لموسم 2008-2009، وموسم 2009-2010، سيظهرون غدا على أرضية ميدان كامب نو، للاحتفال مع الجماهير والتقاط الصور التذكارية مع الألقاب الستة.
وسيتواجد غدا من التشكيلة التي حققت السداسية، كارلوس بويول قائد الفريق السابق، وجابي ميليتو وسيدو كيتا ومانويل بينتو وإريك أبيدال بالإضافة إلى تشافي توريس، وبعض من اللاعبين الحاليين مثل ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس وجيرارد بيكيه.
ونجح برشلونة في حصد سداسيته عام 2009، بتحقيقه لقب الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى السوبر الإسباني وكأس العالم للأندية، وكذلك السوبر الأوروبي.
المصدر: وكالات