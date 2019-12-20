برشلونة يحيي ذكرى السداسية التاريخية باحتفالية مع الجيل الذهبي (فيديو)

أصدر نادي برشلونة الإسباني بيانا رسميا، أكد فيه أنه سيحتفل غدا السبت بأبطال السداسية التاريخية، قبل مباراة ضيفه ديبورتيفو ألافيس ضمن الجولة الـ18 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وحقق برشلونة السداسية التاريخية قبل 10 سنوات، تحت قيادة بيب غوارديولا، كأول وآخر فريق يفعلها في القارة العجوز.

إقرأ المزيد

وأوضح النادي في بيانه أن أعضاء وممثلي برشلونة لموسم 2008-2009، وموسم 2009-2010، سيظهرون غدا على أرضية ميدان كامب نو، للاحتفال مع الجماهير والتقاط الصور التذكارية مع الألقاب الستة.

وسيتواجد غدا من التشكيلة التي حققت السداسية، كارلوس بويول قائد الفريق السابق، وجابي ميليتو وسيدو كيتا ومانويل بينتو وإريك أبيدال بالإضافة إلى تشافي توريس، وبعض من اللاعبين الحاليين مثل ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس وجيرارد بيكيه.

ونجح برشلونة في حصد سداسيته عام 2009، بتحقيقه لقب الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى السوبر الإسباني وكأس العالم للأندية، وكذلك السوبر الأوروبي.

المصدر: وكالات