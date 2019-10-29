معاقبة ريبيري بعد واقعة اعتدائه على مساعد الحكم

أعلن الاتحاد الايطالي لكرة القدم الاثنين إيقاف الفرنسي فرانك ريبيري لاعب فيورنتينا 3 مباريات، عقب حادث اعتدائه على الحكم المساعد فور نهاية المباراة أمام ضيفه لاتسيو الأحد.

وجاء في بيان الاتحاد أن لاعب بايرن ميونيخ الألماني السابق الذي طرد بعد صافرة النهاية اقترب "بطريقة تهديدية" من الحكم المساعد وتوجه إليه "بكلمات نابية" قبل أن يدفعه.

كما وتم تغريم الدولي الفرنسي السابق غرامة قدرها 20 ألف يورو.

وقد ظهر ريبيري غاضبا من مدربه فيتشينزو مونتيلا عندما أخرجه في الدقيقة 74 من اللقاء، وأظهرت الكاميرات مرارا وتكرارا من مقاعد البدلاء امتعاضه من قرار المدرب.

ولم تهدأ أعصاب ريبيري مع مرور الدقائق حيث قام بدفع الحكم المساعد مرتين بعد اللقاء وهو في طريقه إلى غرف تبديل الملابس، في ظل احتجاحات لاعبي فيورنتنيا على هدف الفوز المتأخر للاتسيو في الدقيقة 89 ومنح الحكم ركلة جزاء للضيوف في الوقت بدل عن ضائع أهدرها فيليبي كايسيدو.

Franck Ribery facing huge ban for shoving linesman TWICE as Fiorentina suffer controversial late defeat to Lazio https://t.co/Kz01U9T5vTpic.twitter.com/7k8fCvemZ8 — sports o'clock (@SportsClock) 29 октября 2019 г.

إقرأ المزيد

وأكد موقع الاتحاد الإيطالي حصول ريبيري على بطاقة حمراء بعد اللقاء، وقد اعتذر ريبيري عن تصرفاته عبر حسابه على موقع تويتر، قائلا: "كنت متوترا كثيرا وأشعر بخيبة أمل، أتمنى أن تتفهموا حالتي المزاجية في حينها".

وخسر فريق ريبيري المباراة 1-2 أمام لاتسيو ضمن المرحلة التاسعة من الدوري المحلي.

ويحتل فيورنتينا المركز التاسع في "سيري أ" برصيد 12 نقطة من ثلاثة انتصارات، ثلاث هزائم ومثلها تعادلات.

المصدر: "أ ف ب"