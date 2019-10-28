بالفيديو.. ريبيري يشتبك مع الحكم ويواجه عقوبة الإيقاف بالدوري الإيطالي

يواجه فرانك ريبيري نجم فيورنتينا الإيطالي عقوبات قاسية من قبل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، بعد اشتباكه مع حكم مباراة فريقه أمام لاتسيو الأحد في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

بعد إطلاق حكم المباراة صافرة النهاية معلنة فوز لاتسيو على أصحاب الأرض فيورنتينا 2-1 ونزل لاعبو فيورنتينا إلى أرض الملعب للاعتراض على الحكم، وكان على رأسهم المهاجم الفرنسي الذي فقد أعصابه بصورة كبيرة، ما دفع الحكم لإشهار الكارت الأحمر في وجهه.

C'est un peu passé inaperçu hier soir, mais Franck Ribéry risque très gros après ce geste envers l'arbitre assistant à la fin du match 😲pic.twitter.com/dB8BpHkWy5 — PiedsCarrés (@PiedsCarres) ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩

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وأظهرت لقطات تلفزيونية قيام ريبيري بدفع حكم الراية بصورة مهينة، ويتوقع يتم اتخاذ عقوبات بحق لاعب بايرن ميونخ السابق، من قبل الاتحاد الإيطالي الذي يشدد على عدم احتكاك اللاعبين بالحكام.

بهذا الفوز رفع لاتسيو رصيده إلى 15 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد فيورنتينا عند 12 نقطة في المركز التاسع.

يذكر أن ريبيري التحق بصفوف فيورنتينا هذا الموسم في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع بايرن ميونخ وعدم التجديد له.

المصدر: "تويتر"