رئيسة سبيس إكس تعد بإطلاق بعثات المريخ خلال العقد المقبل!

صرحت رئيسة شركة سبيس إكس بأن إطلاق بعثات مأهولة إلى المريخ سيكون في غضون العقد المقبل.

وفي معرض حديثها في مؤتمر TED في فانكوفر، قالت جوين شوتويل، إن سبيس إكس (المملوكة من قبل الملياردير إيلون موسك) سترسل البشر إلى المريخ من أجل نقل البشرية إلى أنواع متعددة من الكواكب، للبحث عن الحياة الغريبة.

وأضافت موضحة: "هذه هي الخطوة الأولى لنا للانتقال إلى أنظمة الطاقة الشمسية الأخرى والمجرات المحتملة".

وعندما يتم بناء الصاروخ المطلوب لمهمة المريخ، صاروخ فالكون الكبير (BFR)، سيكون لديه "قدرة متبقية" لتحسين النقل على الأرض. ووفقا للسيدة، شوتويل، فإن الصاروخ سيكون قادرا على نقل حوالي 100 مسافر بسرعة أكبر بكثير من الطائرات الحالية. فالطيران من الولايات المتحدة إلى الصين، على سبيل المثال، لن يستغرق سوى 30 أو 40 دقيقة.

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وأعرب السيد موسك، مرارا، عن طموحه في إرسال البشر إلى المريخ من أجل تشكيل مستعمرة من شأنها أن تساعد في الحفاظ على الإنسانية حال وقوع حدث كارثي، مثل ظهور ذكاء اصطناعي متطور، وتمثل هذه التكنولوجيا "أكبر تهديد لوجودنا"، حسبما قال موسك عام 2014، مضيفا إن تطورها كان مشابها لـ "استدعاء الشيطان".

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وفي حين تقدم المستعمرة البشرية على الكوكب الأحمر بعض الضمانات المتعلقة بمستقبل البشرية، يقول موسك من المرجح أن يخاطر أول شخص يشارك في مهمات المريخ، بحياته.

ويذكر أن الجدول الزمني الذي وضعه، إيلون موسك، لبدء بعثات مأهولة إلى كوكب المريخ لإقامة مستعمرة محتملة لإنقاذ الأنواع، هو المشروع الأكثر طموحا من توقعات السيدة شوتويل.

وفي العام الماضي، قال الملياردير إنه يعتقد أن مهمة الشحن الأولى إلى المريخ ستكون ممكنة في عام 2022، مع أول مهمة مأهولة بعد عامين فقط. ولا يلتزم مؤسس سبيس إكس غالبا بمواعيد حماسية، بعد أن كافح في الماضي لتحقيق أهداف الإنتاج مع إحدى شركاته، مصنع السيارات الكهربائية تسلا.

وأشارت السيدة شوتويل إلى الجداول الزمنية الموضوعة التي حددها السيد موسك، بأنها "وقت إيلون"، ولكنها قالت إن أحدث التوقعات لإطلاق مهام مأهولة إلى المريخ، كانت من حساباتها الخاصة، قائلة: "هذا وقتي وليس وقت إيلون".

المصدر: إنديبندنت

ديمة حنا