"روس كوسموس": المركبة الروسية المأهولة من جيل جديد تمر بمرحلة التصنيع الختامية

أعلن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية يوري بوريسوف أن المركبة المأهولة الروسية الواعدة من جيل جديد (فيديراتسيا) تمر حاليا بمرحلة التصنيع الختامية.

وقال بوريسوف في محاضرة ألقاها أمام الطلاب في متحف تاريخ الفضاء "تسيلكوفسكي" في مدينة كالوغا الروسية إن عملية تصنيع المركبة المأهولة الروسية المستقبلية الواعدة من جيل جديد "على وشك الانتهاء".

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وأعاد إلى الأذهان أن المركبة ستحقق أول رحلة فضائية غير مأهولة لها في عام 2028. وحسب بوريسوف فإن المركبة كان يفترض أولا أن تشارك في تحقيق البرنامج القمري الروسي، ثم تم تأجيل تحقيق هذا البرنامج وطرح مهمة أخرى أمام المركبة، وهي نقل رواد الفضاء الروس إلى محطة الفضاء الروسية التي سيبدأ إنشاؤها بحلول عام 2027. ويتم الآن تكييف المركبة المأهولة الجديدة مع المشروع الجديد، وهو مشروع إنشاء محطة الفضاء الروسية.

وقال بوريسوف إن صاروخ "أنغارا" الروسي الثقيل سيقوم بإطلاق المركبة إلى محطة الفضاء الروسية من مطار "فوستوتشني" في شرق روسيا.

يذكر أن مركبة "سويوز" التي تم تصنيع أول نموذج لها عام 1966 هي التي تنقل الآن رواد الفضاء الروس والأجانب إلى محطة الفضاء الدولية.

المصدر: تاس