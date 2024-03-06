بوتين يهنئ أول رائدة فضاء في العالم بعيد ميلادها الـ 87

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع فالنتينا تيريشكوفا، أول رائدة فضاء في العالم، وهنأها شخصيا بمناسبة عيد ميلادها.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، للصحفيين: "هنأ بوتين فالنتينا تيريشكوفا عبر الهاتف بعيد ميلادها، وتمنى لها في المقام الأول الصحة والتوفيق".

وفي وقت سابق من اليوم، أرسل بوتين أيضا برقية تهنئة إلى تيريشكوفا، أشار فيها إلى موقفها المدني النشط ومساهمتها الفعالة في تطوير قطاع الفضاء الوطني، كما هنأ تيريشكوفا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة القادم.

ولدت تيريشكوفا في 6 مارس 1937 بمقاطعة ياروسلافل، وهناك انتسبت إلى نادي الطيران المحلي، ومارست فن القفز بالمظلة.

وفي يناير 1962، كانت من بين المرشحات الخمس المختارة للانتساب إلى فيلق رواد الفضاء، وبيوم 12 مارس من نفس العام تم تسجيلها في الفيلق بمركز تدريب رواد الفضاء التابع للقوات الجوية، حيث أكملت دورة تدريبية كاملة للرحلات الفضائية على متن سفن فضائية من طراز "فوستوك".

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وبين 16-19 يونيو 1963، أجرت تيريشكوفا "تشايكا" (طائر نورس)- وهي كانت إشارة النداء للاتصال معها- رحلتها التاريخية إلى الفضاء على متن مركبة "فوستوك-6" الفضائية، إذ دارت المركبة حول الأرض 48 مرة، واستغرقت مدة الرحلة الإجمالية يومين و22 ساعة و50 دقيقة، وبذلك دخلت تيريشكوفا التاريخ كأول رائدة فضاء في العالم، والمرأة الوحيدة التي أكملت رحلة فضائية منفردة.

وفي 16 يونيو 2023 وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بمنح تيريشكوفا وسام غاغارين الذي أعلن عن تأسيسه في مايو العام نفسه، وبذلك أصبحت تيريشكوفا أول شخص حصل على هذا الوسام.

المصدر: سبوتنيك