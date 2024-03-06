رواد المحطة الفضائية الدولية يهنؤون تيريشكوفا بعيد ميلادها

هنّأ الرواد الروس المتواجدون على متن المحطة الفضائية الدولية أول رائدة فضاء في العالم، فالنتينا تيريشكوفا بعيد ميلادها الـ 87.

وقال قائد فريق الرواد الروس على متن المحطة، أوليغ كونونينكو في تهنئته:"نتمنى لك الصحة الجيدة والازدهار ومحبة أقرب وأعز الناس إليك وفرحة اللحظات الممتعة واللقاءات الطيبة".

ومن جهته تمنى رائد الفضاء الروسي نيكولاي تشوب لتيريشكوفا طاقة لا نهاية لها وإنجازات جديدة.

في الفترة ما بين 16 إلى 19 يونيو 1963 قامت تيريشكوفا برحلتها التاريخية إلى الفضاء على متن المركبة الفضائية "فوستوك -6"، إذ دارت المركبة حول الأرض 48 مرة، واستمرت رحلتها حينها مدة يومين و22 ساعة و50 دقيقة، وبذلك دخلت تيريشكوفا التاريخ كأول رائدة فضاء في العالم والمرأة الوحيدة التي أكملت رحلة فضائية لوحدها.

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وفي 16 يونيو 2023 وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بمنح تيريشكوفا وسام غاغارين الذي أعلن عن تأسيسه في مايو العام نفسه، وبذلك أصبحت تيريشكوفا أول شخص حصل على هذا الوسام.

المصدر: تاس