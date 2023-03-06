بوتين يهنئ أول رائدة فضاء في العالم بعيد ميلادها

أعلن الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هنأ اليوم، أول رائدة فضاء في العالم، فالنتينا تيريشكوفا بعيد ميلادها الـ 86.

وجاء في نص البيان الذي هنأ فيه بوتين تيريشكوفا " سمحت لك أعلى درجات الاحتراف والثبات والرغبة الصادقة في خدمة الوطن بتحقيق حلمك الكبير والجريء، ، وكتابة صفحة مشرقة وفريدة من نوعها في تاريخ غزو الكون وتطوير برنامج الفضاء الوطني".

وأشار بوتين فيبيانه إلى "أن خبرة تيريشكوفا مطلوبة في التشريع والعمل الاجتماعي"، وتمنى لها التوفيق والصحة والعافية.

الرحلة الفضائية في سفينة الفضاء "فوستوك- 6"

قامت فالينتينا تيريشكوفا بتحليقها الفضائي الأول في المركبة الفضائية "فوستوك- 6"، في 16 يونيو عام 1963، واستغرقت الرحلة ما يقارب 3 أيام.

وأخبرت فالينتينا والدتها قبل أن تنطلق إلى الفضاء أنها ستشارك في مباراة للمظليين، وعرفت والدتها لأول مرة عن تحليقها إلى الفضاء الخارجي من أنباء الإذاعة السوفيتية.

وكانت إشارة النداء التي استخدمتها فالينتينا تيريشكوفا في الفضاء"نورس"، وكانت أخر جملة نطقتها قبل مغادرتها الأرض: "أيتها السماء.. اخلعي قبعتك!".

وتم اكتشاف خطأ في برنامج المركبة الأوتوماتيكي بعد إطلاقها إلى الفضاء، حيث بدأت المركبة "فوستوك - 6" تبتعد عن الأرض مع كل دورة حولها، بدل من أن تقترب منها، فتم تصحيح الخطأ مباشرة.

وعلى الرغم من الغثيان وتراجع الحالة الصحية، تمكنت فالينتينا تيريشكوفا من تحمل 48 دورة حول الأرض، وقضت ما يزيد عن 3 أيام في الفضاء الخارجي وقامت بتعبئة سجل السفينة، وتصوير أفق الأرض، حيث استخدمت الصور فيما بعد عند اكتشاف طبقات الآيروزول الجوي.

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امرأة الدولة والمجتمع

شغلت رائدة الفضاء مناصب أخرى في فترات مختلفة من بينها:

1966–1989 نائبة في مجلس السوفيت الأعلى للاتحاد السوفيتي

1968–1987 رئيسة لجنة النساء السوفيت

1974–1989 عضوة رئاسة مجلس السوفيت الأعلى للاتحاد السوفيتي

1987–1992 رئيسة إدارة اتحاد جمعيات الصداقة والعلاقات الثقافية مع الدول الأجنبية

1989–1991 نائبة الشعب للاتحاد السوفيتي

1992 رئيسة إدارة الرابطة الروسية للتعاون الدولي

1992–1995 نائبة رئيس الوكالة الروسية للتعاون الدولي والتنمية

1994 –2004 رئيسة الوكالة الروسية للتعاون الدولي والتنمية

منذ 2008 - إلى الآن نائبة مجلس الدوما المحلي في مقاطعة ياروسلافل وممثلة حزب "روسيا الموحدة" فيه.

المصدر: وكالات روسية