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روسيا وتايلاند تتعاونان في مجالات الفضاء

الفضاء

روسيا وتايلاند تتعاونان في مجالات الفضاء
Sputnik grigory sisov
صورة تعبيرية
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أعلن السفير الروسي في بانكوك يفغيني توميخين أن بلاده ستتعاون مع تايلاند في مجالات الفضاء.

وفي مقابلة مع قناة "روسيا-24" قال السفير: "موسكو وبانكوك تعدان وثائقَ حول التعاون في مجالات الفضاء".

وأضاف "التعاون في مجالات الفضاء ليس موضوعا جديدا بالنسبة لنا، لقد تعاونا مع شركائنا التايلانديين في هذا المجال لفترة طويلة جدا، والآن يتم إعداد وثائق ثنائية في هذا الخصوص أيضا، إعداد الوثائق يتم من قبل مؤسسة روس كوسموس الروسية والإدارات ذات الصلة في تايلاند".

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وأشار توميخين خلال المقابلة إلى أن تايلاند تعتبر مستثمرا كبيرا جدا في المجالات الصناعية والزراعية في روسيا وقال : "يواصل الجانب التايلاندي التفكير في اتجاهات جديدة بالنسبة لبلدنا، بما في ذلك الاستثمار في مجال الصناعة والزراعة".

وتجدر الإشارة إلى أن شركات روسية كانت قد وقعت مع شركات تايلاندية عام 2017 اتفاقيات لاستحداث مركز لإنتاج الأدوية المشعة في تايلاند، إذ ستستخدم هذه الأدوية في علاج وتشخيص أمراض القلب والسرطان.

المصدر: نوفوستي

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