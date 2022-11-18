اليابان تقرر إطالة مشاركتها في مشروع المحطة الفضائية الدولية

تنوي الحكومة اليابانية إطالة فترة مشاركتها في مشروع المحطة الفضائية الدولية لغاية عام 2030.

أفادت بذلك الجمعة 18 نوفمبر صحيفة The Mainichi اليابانية. وأعلنت وزيرة التعليم والثقافة والرياضة والتكنولوجيات اليابانية كايكو نغاوكا، أنها أكّدت ذلك أثناء محادثات الأونلاين التي أجرتها مع رئيس "ناسا" بيل نلسون.

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إذن فإن اليابان أصبحت الدولة الأولى التي أيّدت الولايات المتحدة في عزمها على إطالة فترة تحليق المحطة الفضائية الدولية لغاية عام 2030.

فيما كان نائب رئيس الوزراء الروسي ووزير الصناعة دينيس منتوروف قد أشار في وقت سابق إلى أن مصير المحطة الدولية ما زال غامضا، وتجري الآن محادثات بشأن استخدامها بعد عام 2024. مع ذلك لم يستبعد الوزير الروسي إطالة فترة استخدامها بعد عام 2024.

هذا ووقع بيل نلسون وكايكو نغاوكا أثناء محادثات الأونلاين اتفاقية بشأن منح اليابان الحق بإرسال رائد فضاء واحد إلى محطة Gateway القمرية المدارية الأمريكية المخطط لاختتام إنشائها بحلول عام 2028.

والتزمت طوكيو بفضل ذلك نقل المواد الضرورية إلى المحطة القمرية المدارية بوزن 4 أطنان وبصورة خاصة بطاريات للقطاع المأهول في المحطة وكذلك مركبات فضائية غير مأهولة.

بينما لم تحل إلى حد الآن مسألة مشاركة الرواد اليابانيين في عملية الهبوط على القمر.

يذكر أن اليابان تمتلك منذ عام 2008 وحدة فضائية اختبارية في المحطة الفضائية الدولية.

المصدر: تاس