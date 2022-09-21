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أربعة كويكبات ضخمة "تمر بالقرب من الأرض" في غضون يومين

الفضاء

أربعة كويكبات ضخمة
Gettyimages.ru
صورة تعبيرية
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أفادت ملاحظات لوكالة ناسا، نشرت بواسطة مختبر الدفع النفاث التابع لـ ناسا أن أربعة كويكبات ستمر بالقرب من الأرض في غضون يومين.

وكشف مختبر الدفع النفاث عن الصخور الفضائية عبر لوحة القيادة Asteroid Watch، وتعتبر الكويكبات الأربعة أجساما قريبة من الأرض (NEO) ولكنها ليست "خطرة" ، مما يعني أنها لا تشكل خطرا.

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  • كويكب 2022 SK1

ستطير هذه الصخرة الفضائية فوق كوكبنا في 22 سبتمبر ويبلغ قطرها حوالي 187 قدما وتسافر بسرعة 18790 ميلا في الساعة، وستقترب الصخرة من الأرض على مسافة 1686218 ميلا.

  • كويكب 2022 ST1

ستطلق صخرة الفضاء هذه بالقرب من الأرض يوم الخميس، وهي أصغر من SK1 ، ويبلغ قطرها حوالي 72 قدما، وفقا لوكالة ناسا، ستقترب من أرضنا من مسافة قريبة نسبيا تبلغ 949565، وتتحرك الصخور خارج كوكب الأرض بسرعة عالية جدا تبلغ 30.299 ميلا في الساعة.

  • كويكب 2022 SG

سيقترب كويكب 2022 SG من الأرض  يوم الخميس القادم من مسافة آمنة تبلغ 1743986 ميلا، وهذه الصخرة الفضائية التي يبلغ قطرها 242 قدما، ستسافر بسرعة حوالي 43960 ميلا في الساعة.

  • كويكب 2022 QH8

يعود Asteroid 2022 QH8  بعد أن كان قد مر إلى جانب الأرض عام2019، ويبلغ قطره 288 قدما، بحجم ملعب كرة القدم

وسوف يطير عبر الأرض على مسافة حوالي 0.02710 Au ، أو 2،519،102 ميلا، وسوف تتحرك هذه الصخرة الفضائية حاليا بسرعة 34180 ميلا في الساعة ولن يعود حتى يونيو 2078.

المصدر: The sun

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