صورة الاقتراب الأخير للمذنب ليونارد من الأرض تحصد جائزة مرموقة

حصد مصور فوتوغرافي الجائزة الأولى لمسابقة المرصد الملكي غرينتش لأفضل مصور فلكي لعام 2022، بفضل لقطة مذهلة للمذنب اللامع ليونارد.

وانقسم المذنب ليونارد إلى قطع في وقت مبكر من هذا العام بعد اقترابه من الشمس، ولكنه أنتج قبل ذلك ذيلا طويلا يمكن رؤيته بسهولة من قبل هواة الفلك.

وتعرف العلماء على المذنب ليونارد لأول مرة في يناير 2021 بفضل عالم الفلك غريغوري جيه ليونارد، في مرصد جبل ليمون للأشعة تحت الحمراء في ولاية أريزونا.

Disconnection Event by Gerald Rhemann is the Overall Winner of #APY14. Congratulations! pic.twitter.com/6sj4F7fylG — Royal Museums Greenwich (@RMGreenwich) September 15, 2022

واقترب من أقرب نقطة له إلى الأرض في 12 ديسمبر 2021، على بعد 21.6 مليون ميل (34.9 مليون كيلومتر) من كوكبنا.

ويندفع المذنب الآن خارج نظامنا الشمسي، ولن يراه سكان الأرض مرة أخرى، إلا إذا أسعدنا الحظ وعشنا 35 ألف سنة بانتظار رحلته التالية من الفضاء السحيق.

والتقط المصور النمساوي جيرالد ريمان الصورة الفائزة بعنوان "حدث الانفصال في ناميبيا في يوم عيد الميلاد"، والتي تُظهر قطعة من ذيل المذنب الغازي منقسمة بنما تحملها الرياح الشمسية بعيدا.

وسيتم عرض صور الفائز، بين أفضل المشاركين في الفئة في متحف National Maritime Museum في غرينتش، المملكة المتحدة في معرض يفتتح يوم السبت (17 سبتمبر).

وقالت ميليسا بروبي، مسؤولة وسائل التواصل الاجتماعي في معهد الفيزياء: "عندما رأيت هذه الصورة للمذنب ليونارد لأول مرة، شعرت بالذهول. ووقع التقاط هذه الصورة للزائر الأخير لنظامنا الشمسي بشكل جميل للغاية. وتضفي النجوم في الخلفية على ذيل المذنب مظهرا سحريا. يمكنني التحديق في هذه الصورة طوال اليوم".

The Milky Way Bridge across Big Snowy Mountains by Lun Deng entry wins The Sir Patrick Moore Prize for Best Newcomer. #APY14pic.twitter.com/tSny7obiaz — Royal Museums Greenwich (@RMGreenwich) September 15, 2022

Inspired by her work on carbon-14 traces in tree ring dating, Pauline Woolley created Solar Tree, the winner in this year’s Annie Maunder Prize for Image Innovation category. Using images from the Solar Dynamics Observatory (SDO), the rings are images from solar cycle 25. #APY14pic.twitter.com/deXgqLbngR — Royal Museums Greenwich (@RMGreenwich) September 15, 2022

وأضاف المصور الفوتوغرافي ريمان: "هذه الجائزة هي واحدة من أبرز أعمال التصوير الفلكي. كل الجهد المبذول لإنجاح هذه الصورة كان يستحق كل هذا العناء".

وفاز شابان من الصين يبلغان من العمر 14 عاما بجائزة المصور الفلكي الشاب للعام.

وتعاون يانغ هانوين وتشو زيزين لالتقاط ​​أندروميدا، وهي صورة ساحرة لأحد أقرب وأكبر جيران مجرة ​​درب التبانة.

View more images in the Young Competition category: https://t.co/Dp22q32vbJ#APY14 — Royal Museums Greenwich (@RMGreenwich) September 15, 2022

وبالإضافة إلى الكشف عن الألوان النابضة بالحياة لمجرة قريبة، تخترق النجوم الظلام وتؤكد روعة هذا المشهد المذهل.

The Eye of God by Weitang Liang is winner in the Stars and Nebulae category. This dramatic image highlights the details of the striking Helix nebula. #APY14pic.twitter.com/WjYexdab2l — Royal Museums Greenwich (@RMGreenwich) September 15, 2022

وقال لازلو فرانتشيتش، رئيس مجلس إدارة جمعية المصورين الفلكيين المجريين: "إنها لقطة رائعة من قبل المصورين الفلكيين الشباب، الذين يظهرون أيضا موهبتهم الاستثنائية في معالجة صورة السماء العميقة".

Zihui Hu’s Stabbing into the Stars wins the Skyscapes category with a dramatic juxtaposition of star trails and snow-capped mountains. #APY14pic.twitter.com/SfF0rown5I — Royal Museums Greenwich (@RMGreenwich) September 15, 2022

وتلقت المسابقة أكثر من 3000 مشاركة من 77 دولة ويمكن رؤية صور الفائزين في كل فئة من فئات المسابقة الـ11، وأفضل اللقطات المختارة من قبل لجنة التحكيم عبر الرابط هنا.

المصدر: ديلي ميل