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رواد الفضاء الروس سيطلقون عددا قياسيا من الأقمار الصناعية النانوية

الفضاء

رواد الفضاء الروس سيطلقون عددا قياسيا من الأقمار الصناعية النانوية
smi.media
صورة أرشيفية
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يمكن أن يسجل رائدا الفضاء الروسيان رقما قياسيا من حيث إطلاق الأقمار الصناعية متناهية الصغر أثناء عملية واحدة للخروج من المحطة الفضائية إلى الفضاء المكشوف.

صرح بذلك رائد الفضاء أوليغ أرتيميف، بصفته مراسلا لوكالة "تاس" الروسية على متن المحطة الفضائية الدولية.

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وحسب أرتيميف الذي سيشارك في العملية مع دينيس ماتفييف، يخطط أولا لإطلاق 6 أقمار صناعية نانوية و4 أقمار أخرى خلال عملية أخرى للخروج إلى الفضاء المكشوف.

ويدرس الأخصائيون الروس في الوقت الراهن إمكانية إطلاق 10 أقمار نانوية دفعة واحدة لتستطيع التعاون مع البعض في الفضاء.

 يذكر أن 6 أقمار صناعية من طراز ЮЗГУ-55 أنتجها  معهد الأجهزة الفضائية والأنظمة الإلكترونية  في جامعة جنوب الغرب الحكومية الروسية، وتم إيصالها إلى المحطة الفضائية الدولية في فبراير الماضي على متن مركبة الشحن "بروغريس – إم إس -19"، وفي يونيو الجاري تلقى القطاع الروسي في المحطة الفضائية 4 أقمار أخرى من طرازي "تسيالكوفسكي و ЮЗГУ-55.

المصدر: تاس"

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