"سبيس إكس" تطلق 60 قمرا صناعيا

أطلقت شركة "سبيس إكس" الأمريكية الخميس 3 سبتمبر دفعة جديدة من الأقمار الصناعية من طراز "ستارلينك".

وجاء على موقع الشركة أن صاروخ "فالكون – 9" الحامل لـ60 قمرا صناعيا للإنترنت انطلق الساعة 08.46 بتوقيت الشاطئ الشرقي الأمريكي (الساعة 15.46 بتوقيت موسكو) من رأس كانافيرال بفلوريدا.

وأفاد الموقع بأن المرحلة الأولى للصاروخ استخدمت للمرة الثانية وهبطت بنجاح على منصة Of Course I Still Love You العائمة في المحيط الأطلسي بمنطقة تبعد 350 كيلومترا عن شاطئ فلوريدا.

يذكر أن الشركة أطلقت أمس الدفعة الثانية عشرة لصواريخ "ستارلينك" التي تخصص لتشكيل شبكة أقمار الإنترنت صغيرة الحجم تشمل الأرض كلها، بما فيها المناطق النائية، وتضمن الإنترنت السريع العامل بسرعة 1 غيغابايت في الثانية، ما يناسب معيار 5 جي.

وتعتزم الشركة إطلاق 11 ألف قمر صناعي بوزن 500 كيلوغرام ستكلفها 10 مليارات دولار.

يذكر أن "سبيس إكس" أطلقت الدفعة الحادية عشرة للأقمار الصناعية "ستارلينك" في 18 أغسطس الماضي.

المصدر: تاس