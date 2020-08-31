"سبيس إكس" تؤجل إطلاق مجموعة من أقمار "ستارلينك"

أجلت شركة "سبيس إكس" الأمريكية إطلاق المجموعة الثانية عشرة من الأقمار الصناعية "ستارلينك" إلى مدار الأرض إلى يوم 1 سبتمبر.

جاء ذلك في مدونة شركة "سيبس إكس" الأمريكية على "تويتر".

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وكان يخطط لإطلاق تلك الأقمار الصناعية يوم الأحد من المطار الفضائي في رأس كانافيرال بفلوريدا. لكن تم تاجيل إطلاق صاروخ "فالكون – 9" الحامل تلك الأقمار الصناعية إلى يوم 1 سبتمبر بسبب ظروف الطقس.

ويتوقع أن يطلق صاروخ "فالكون – 9" الحامل الأقمار الصناعية التابعة للشركة "ستارلينك" الساعة 9.29 يوم 1 سبتمبر بتوقيت الشاطئ الشرقي الأمريكي (الساعة 16.29 بتوقيت موسكو).

يذكر أن مجموعة "ستارلينك" تخصص لتغطية الكرة الأرضية كلها بشبكة الإنترنت السريعة وذلك بفضل نشر كمية كبيرة من الأقمار الصناعية في مدار الأرض، مع العلم أن وزن كل قمر صناعي لا يزيد عن 500 كيلوغرام.

وستضمن مجموعة الأقمار الصناعية هذه دخول الإنترنت بسرعة 1 غيغابايت في الثانية، ما يناسب معيار" 5 جي" في كل مناطق العالم، بما فيها المناطق النائية.

وتنوي الشركة أن تضمن الإنترنت السريع بالدرجة الأولى لسكان جنوب الولايات المتحدة نهاية العام الجاري. وأما العدد الإجمالي للأقمار الصناعية الذي ستطلقه الشركة فيبلغ 11 ألف قمر صناعي، ما سيكلفها مبلغا قدره 10 ملايين دولار.

المصدر: تاس