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انطلاق صاروخ "فالكون-9" وعودة مراحل التسريع بنجاح

الفضاء

انطلاق صاروخ
Reuters FW1F/SONYA HEPINSTALL
صورة أرشيفية لإطلاق صاروخ "فالكون-9" تابع لشركة "سبيس إكس" الأمريكية
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انطلقت منذ قليل المهمة الـ 11 من مجموعة أقمار "ستارلينك" الصناعية، والتي تضمنت 58 قمرا صناعيا لـ "ستارلينك"، و3 من "سكاي سات بلانيت".

وقد انطلق الصاروخ "فالكون-9 "من شركة "سبيس إكس" الحامل للأقمار الصناعية الساعة 10:31 بتوقيت شرق الولايات المتحدة الأمريكية، 14:31 بتوقيت غرينيتش من قاعدة كيب كانافيرال الفضائية في فلوريدا.

وكانت المرحلة الأولى من فالكون 9 قد أتمت مهمة "تيلستار 18 فانتاج" في سبتمبر 2018، ثم مهمة "إريديوم-8" في يناير 2019، وثلاث مهمات لـ "ستارلينك" في مايو 2019، ويناير 2020، ويونيو 2020.

وقد عادت مرحلة التسريع الأولى للصاروخ متعددة الاستخدام إلى القاعدة "Of Course I Still Love You" في المحيط الأطلنطي بنجاح، بينما تنشر الأقمار الصناعية لـ "سكاي سات" بعد 12 دقيقة من الإقلاع، وأقمار "ستارلينك" بعد 26 دقيقة من الإقلاع.

المصدر: Starlink Mission

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