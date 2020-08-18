انطلاق صاروخ "فالكون-9" وعودة مراحل التسريع بنجاح

انطلقت منذ قليل المهمة الـ 11 من مجموعة أقمار "ستارلينك" الصناعية، والتي تضمنت 58 قمرا صناعيا لـ "ستارلينك"، و3 من "سكاي سات بلانيت".

وقد انطلق الصاروخ "فالكون-9 "من شركة "سبيس إكس" الحامل للأقمار الصناعية الساعة 10:31 بتوقيت شرق الولايات المتحدة الأمريكية، 14:31 بتوقيت غرينيتش من قاعدة كيب كانافيرال الفضائية في فلوريدا.

وكانت المرحلة الأولى من فالكون 9 قد أتمت مهمة "تيلستار 18 فانتاج" في سبتمبر 2018، ثم مهمة "إريديوم-8" في يناير 2019، وثلاث مهمات لـ "ستارلينك" في مايو 2019، ويناير 2020، ويونيو 2020.

Falcon 9’s first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship – first time a booster has completed six flights! pic.twitter.com/A8bbTinGOA — SpaceX (@SpaceX) August 18, 2020

وقد عادت مرحلة التسريع الأولى للصاروخ متعددة الاستخدام إلى القاعدة "Of Course I Still Love You" في المحيط الأطلنطي بنجاح، بينما تنشر الأقمار الصناعية لـ "سكاي سات" بعد 12 دقيقة من الإقلاع، وأقمار "ستارلينك" بعد 26 دقيقة من الإقلاع.

المصدر: Starlink Mission