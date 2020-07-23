"ناسا" تعلن موعد أول رحلة دورية لمركبة "دراغون" الفضائية

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، أن أول رحلة لمركبة "دراغون-2" الفضائية المأهولة ، إلى المحطة الفضائية الدولية ستكون في نهاية شهر سبتمبر المقبل.

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وجاء في بيان ناسا "لن تطلق المركبة قبل نهاية شهر سبتمبر، بعد عودة رائدي الفضاء روبرت بينكين ودوغلاص هيرلي بنجاح، وتحليل الوكالة وشركة سبيس إكس للرحلة الاختبارية الثانية للمركبة".

وسوف تكون الرحلة المقبلة لمركبة Crew Dragon الفضائية المأهولة، أول رحلة، إلى المحطة الفضائية الدولية، بعد الرحلة الاختبارية المأهولة الأولى مع رائدي الفضاء روبرت بينكين ودوغلاص هيرلي، اللذين من المقرر عودتهما إلى الأرض في 1-2 أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن تحمل المركبة Crew Dragon إلى المحطة الفضائية الدولية 4 رواد فضاء وهم مايك هوبكنز (قائد الطاقم) وفكتور غلوفير، وشانون ووكر والياباني سويتي نوغوتي.

وتجدر الإشارة، إلى أن المركبة Crew Dragon التي تنتجها شركة سبيس إكس الأمريكية، هي أول مركبة فضائية خاصة. ومع بداية استخدامها في نقل رواد الفضاء إلى المحطة الفضائية الدولية يصبح بإمكان الولايات المتحدة إمكانية تنظيم الرحلات الفضائية المأهولة بصورة مستقلة، بعد أن كانت تستخدم مدة تسع سنوات مركبات "سويوز" الروسية لنقل روادها إلى المحطة الفضائية الدولية وإعادتهم إلى الأرض.

المصدر: نوفوستي