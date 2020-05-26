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ناسا تحضر للإطلاق التجريبي لمركبة "دراغون-2"

الفضاء

ناسا تحضر للإطلاق التجريبي لمركبة
Official SpaceX Photos
المركبة "دراغون-2"
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أعلنت كاترين لوديرز، مديرة برامج الرحلات الفضائية التجارية المأهولة في ناسا، أن عمليات التحضير للإطلاق التجريبي لمركبة Crew Dragon تجري وفق الخطة المعتمدة.



وقالت في تصريح للصحفيين، "أجرينا اليوم التحليل الذي يسبق عملية الإطلاق. وجميع الفرق جاهزة للإطلاق، وعملنا مستمر لتحقيق مهمتنا".

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ووفقا لها، كان الاختبار الثابت، الذي خضع له صاروخ النقل فالكون -9 يوم 22 مايو الجاري، ناجحا، وكذلك عملية التدريب الأخير على الإطلاق التي جرت في اليوم التالي. وأضافت، "نحن حريصون على أن يجري كل شيء كما ينبغي".

وتجدر الإشارة، إلى أن أول إطلاق مأهول للمركبة Crew Dragon سيكون في الساعة 23.33 (بتوقيت موسكو) يوم 27 مايو2020 من مطار كيب كانافيرال الفضائي.

 وهذه أول مركبة فضائية أمريكية مأهولة تطلق إلى المحطة الفضائية الدولية، منذ انتهاء برنامج المكوك الفضائي "شاتل"، عام 2011.

المصدر: نوفوستي

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