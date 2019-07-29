مصدر يعلن عن تأجيل إطلاق "دراغون" المأهولة

أعرب نائب رئيس شركة "سبيس إكس" لاستكشاف الفضاء، هانس كينيغسمان، في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، عن شكوكه حول إمكانية إطلاق مركبة "دراغون" الفضائية المأهولة قبل نهاية العام الحالي.

جاء ذلك خلال رده على سؤال عمّا إذا كانت "دراغون" سوف تنطلق هذا العام، حيث قال كينيغسمان: "لا أظنه أمرا مستحيلا، ولكنه يزداد صعوبة".

وكان مصدر في قطاع الصواريخ والفضاء الروسي قد أعلن عن تأجيل الإطلاق التجريبي لمركبة "دراغون" المأهولة، إلى المحطة الفضائية الدولية، عن موعده في نوفمبر إلى ديسمبر من العام الحالي.

وكان من المقرر أن تنطلق "دراغون" إلى المحطة الفضائية الدولية، وعلى متنها رائدا الفضاء روبرت بينكين ودوغلاس هيرلي، يوم 15 نوفمبر المقبل، إلا أن عملية الإطلاق قد تأجلت إلى 17 ديسمبر، بحسب المصدر.

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وجاء تأجيل إطلاق "دراغون" عقب الانفجار الذي حدث، شهر أبريل الماضي، أثناء اختبار منظومة إنقاذ رواد الفضاء في حالات الطوارئ بمطار كيب كانافيرال الفضائي، بينما أعلنت شركة "سبيس إكس" أن سبب الانفجار كان عطل الصمام العكسي، داخل نظام الهيليوم في منظومة دفع المركبة، لذا يتعيّن إعادة الاختبار ثانية على الأرض، وكذلك أثناء تحليق صاروخ النقل "فالكون-9".

وتجدر الإشارة إلى أن المركبة "دراغون" غير المأهولة، كانت قد نجحت، شهر مارس الماضي، في الوصول والالتحام بالمحطة الفضائية الدولية.

المصدر: نوفوستي