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الإعلان عن موعد إطلاق "دراغون" المأهولة إلى الفضاء

الفضاء

الإعلان عن موعد إطلاق
Nasa
صورة أرشيفية لمجسم لمركبة Dragon V2 الأمريكية
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أعلنت مصادر في مجال صناعة الفضاء أن إطلاق مركبة Crew Dragon نحو المحطة الفضائية الدولية تأجّل حتى أواخر العام الجاري.

وتبعا لمصادر فإن إطلاق المركبة من المفترض أن يتم باستخدام صاروخ "فالكون-9" الذي تنتجه شركة "سبيس إكس" الأمريكية في الـ 15 من نوفمبر المقبل.

ومن المفترض أن تحمل Crew Dragon على متنها رائدي الفضاء التابعين لوكالة "ناسا"، روبيرت بينكين ودوغلاس هيرلي، لتصبح أول مركبة من هذا النوع تحمل الرواد إلى الفضاء.

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وأشارت المصادر إلى أن أول رحلة مأهولة لـ Crew Dragon كان من المفترض أن تنطلق نحو المحطة الفضائية الدولية نهاية سبتمبر القادم، لكن عملية الإطلاق تأجلت بعد أن تعرض أحد محركاتها للانفجار أثناء الاختبارات التي أجريت للتحقق من أنظمة الإنقاذ فيها.

يذكر أن إطلاق المركبة الأمريكية غير المأهولة Starliner، التي صنعتها شركة "بوينغ" لنقل المستلزمات إلى المحطة الفضائية الدولية كان قد أجّل أيضا من 17 أغسطس إلى 17 سبتمبر القادم.

المصدر: نوفوستي

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