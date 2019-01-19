بالفيديو والصور.. عقد قران ابنة آخر ملوك مصر

احتفل آخر ملوك مصر أحمد فؤاد الثاني، مساء اليوم، بعقد قران ابنته الأميرة فوزية، على الفرنسي سيلفيان هونودو، في مدينة جنيف السويسرية.

وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن الأميرة فوزية (37 عاما)، تزوجت من الفرنسي سيلفيان هونودو، وهو مسلم الديانة، ويعمل مهندسا بإمارة موناكو الفرنسية.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن حفل الزفاف أقيم في منزل الملك السابق أحمد فؤاد بمدينة جنيف، وكان من أبرز الحضور ياسمين بنت الأميرة فريال وزوجها، والأميران محمد علي وفخر الدين شقيقا العروس.

ولدت الأميرة فوزية في مونت كارلو سنة 1982، لأم فرنسية وهي الابنة الوسطى للملك أحمد فؤاد الثاني، وأصغر حفيدات الملك فاروق الأول.

المصدر: وكالات