هل أعلن عمدة ليفربول إسلامه؟ وما حقيقة الفيديو المتداول على مواقع التواصل حول ذلك؟ (فيديو)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا مقطع فيديو زعم ناشروه أنه لعمدة ليفربول وهو يتلو الشهادتين ويعتنق الإسلام، فما حقيقته؟

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أبان الفيديو المتداول مع تعيلقات مفادها أن "عمدة ليفربول في بريطانيا يعلن إسلامه وسبب خبر إسلامه ضجة كبيرة بين البريطانيين!" رجلا يجلس في مسجد ويردد الشهادتين لإعلان إسلامه، باللغتين العربية والإنجليزية.

وقال بعض رواد مواقع التواصل إن الذي يظهر في الفيديو هو عمدة مدينة ليفربول الواقعة في شمال إنجلترا، وفي منشورات أخرى قيل إنه عمدة ليفربول في نيو ساوث ويلز في أستراليا.

غير أنه تبين من خلال التحقق من الفيديو، أن المنشورات غير صحيحة حيث أن عمدة ليفربول في بريطانيا هي ماري راسموسن وعمدة ليفربول في نيو ساوث ويلز في أستراليا هو نيد مانون، وكلاهما يختلفان عن الرجل الذي يظهر في الفيديو.

ولا يمكن التعرف على هوية الشخص الذي يظهر في الفيديو، غير أنه ليس عمدة بلدية ليفربول في إنجلترا.

أشهد أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله



عمدة ليفربول Ned Mannoun يعلن إسلامه بأحد المساجد وينطق بالشهادتين https://t.co/K2W7DKPnvB via @YouTube — ريمة اللحام (@rima_allaham123) April 25, 2024

المصدر: RT