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لبنان..شاب يطلق النار بشكل عشوائي ويثير الرعب في الضاحية الجنوبية والجيش يتحرك (فيديوهات)

مجتمع

لبنان..شاب يطلق النار بشكل عشوائي ويثير الرعب في الضاحية الجنوبية والجيش يتحرك (فيديوهات)
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، مقطع فيديو يظهر شابا مسلحا في منطقة صفير بالضاحية الجنوبية لبيروت، وهو يطلق النار بشكل عشوائي ويروع المواطنين.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الشاب أقدم صباح يوم الأحد عند الساعة السابعة صباحا تحت جسر صفير على إطلاق النار من مسدسه الحربي بشكل عشوائي على المارة وعلى شرفات المنازل، كما قام باعتراض السيارات على الطريق دون معرفة الأسباب.

وتمت الإشارة إلى أن مطلق النار بقي ما يقارب الساعتين في الطريق دون أن يقوم أحد بتوقيفه.

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وفي هذا الصدد، أصدر الجيش اللبناني اليوم الاثنين بيانا قال فيه: "أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة برجا - الشوف المواطن (ع.ن.) لإقدامه على إطلاق النار بتواريخ وأماكن مختلفة آخرها بتاريخ 14 أبريل 2024، وقد ظهر في مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يطلق النار في منطقة صفير - الضاحية الجنوبية على المواطنين والمباني والسيارات ما أثار حالة من الذعر. وضبط في حوزته مسدس حربي وكمية من الذخائر".

المصدر: RT

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