مصادر أمنية: الموساد يقف وراء قتل الصراف الموضوع على لائحة العقوبات الأمريكية

قالت مصادر أمنية لبنانية أن الموساد الإسرائيلي رجحت "بقوة" أن يكون الموساد الإسرائيلي يقف خلف عملية قتل الصراف محمد سرور الموضوع على لائحة العقوبات الأمريكية.

وقالت المصادر إن "الصراف محمد إبراهيم سرور نقل إلى شقة مفروشة، في بلدة بيت مري، بهدف استجوابه"، مشيرة إلى أن أوساطا أمنية ترجح بقوة أن "الموساد الإسرائيلي يقف وراء العملية".

وكشفت المصادر أن "سرور تعرض إلى التحقيق وهو مكبل اليدين، فيما كان القتلة على اتصال مباشر مع تل أبيب خلال الاستجواب العنيف"، مبينة أن "التعذيب تم بالرصاص من قدميه إلى كتفيه، حيث تلقى أكثر من 10 رصاصات".

وكان سرور (57 عاما)، الذي يعمل في الصرافة والتحويلات المالية، قد فقد لمدة 8 أيام، ليعثر عليه ليل الثلاثاء، مقتولا في شقة سكنية في بيت مري في المتن الشمالي.

يشار إلى أن سرور موضوع على لائحة العقوبات التي تصدرها وزارة الخزانة الأمريكية، منذ أغسطس 2019، بتهمة تسهيل نقل أموال من إيران وتقديمها إلى "كتائب الشهيد عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس.

المصدر: RT