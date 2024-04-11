لبنان.. عائلة القتيل سرور تطالب بكشف الحقيقة وعقاب المجرم قبل أخذ الموضوع لمكان آخر

أصدرت عائلة اللبناني محمد سرور بيانا عقب مقتله مؤكدة فيه أنه لم يعتد على أحد في يوم من الأيام، ولم تكن لديه أي علاقات مشبوهة.

وعقد أهالي اللبوة في البقاع الشمالي اللبناني مؤتمرا صحافيا في اللبوة، على خلفية مقتل محمد سرور في بلدة بيت مري، بحضور عضوي كتلة "الوفاء للمقاومة" النائبين علي المقداد وإيهاب حمادة، ومسؤول "حزب الله" في البقاع حسين النمر وفاعليات البقاع الشمالي وعائلة سرور.

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وتحدثت العائلة في بيان لها عن التاريخ المهني لمحمد سرور، "وهو يسعى من أجل عياله"، وقال البيان: "كان يعمل بالصيرفة، ولم يعتد على أحد بيوم من الايام، وليس لديه أي علاقات مشبوهة".

وأضاف: "وفي تفاصيل الجريمة البشعة، أننا فقدنا الاتصال بالحاج أحمد، منذ 7 أيام، أبلغنا القوى الأمنية، وقد عثر عليه مضرجا بدمائه في شقة سكنية في بيت مري".

وتابع البيان: "نطالب الدولة اللبنانية بالقيام بمسؤولياتها، وأهالي اللبوة والبقاع الشمالي يؤكدون كشف وتبيان الحقيقة، ولن نترك دمه يذهب هدرا، قبل أن يأخذ المجرم عقابه اللازم أو أخذ الموضوع إلى مكان آخر".

واختتمت عائلة سرور بيانها: "ليس المطلوب سوى الحقيقة التي أشرنا إليها بإيقاع العقوبة بالمجرم الذي خطط ونفذ وحرض، ونحذر من التعاطي مع الجريمة كحادثة عابرة".

وفي 9 أبريل الجاري أفادت وسائل إعلام لبنانية بالعثور على الصراف محمد سرور مقتولا بعد أن انقطع الاتصال به.

وحسب المعلومات فإن سرور موضوع على لائحة العقوبات الأمريكية منذ أغسطس 2019 بتهمة تسهيل نقل أموال من إيران وتقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي وغيره إلى "كتائب عز الدين القسام".

كما تتهم إسرائيل سرور بنقل أموال إلى قطاع غزة سواء لخدمات تخص مواطنين عاديين أو لجهات على علاقة بـ"حزب الله" مثل حركة "حماس" والجهاد الإسلامي.

المصدر: RT + الأخبار اللبنانية