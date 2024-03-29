جامعة هارفارد تزيل جلدا بشريا يغلف كتابا من القرن التاسع عشر

أعلنت جامعة هارفارد أنها أزالت الغلاف المصنوع من جلد بشري من كتاب من القرن التاسع عشر موجود في مكتبتها.

والكتاب الذي يحمل عنوان " أقدار الروح" (Des destinées de l’âme)، محفوظ في مكتبة هوتون بالجامعة منذ ثلاثينيات القرن الماضي، لكنه لفت الانتباه في عام 2014 عندما أكدت الاختبارات أنه كان مغلفا بجلد الإنسان.

Harvard will remove binding made of human skin from 1800s book https://t.co/yMXLjJved0 — Guardian Australia (@GuardianAus) March 28, 2024

ومع ذلك، قالت الجامعة يوم الأربعاء إنها "بعد دراسة متأنية، وإشراك أصحاب المصلحة والدراسة، خلصت مكتبة هارفارد ولجنة إرجاع مجموعات متحف هارفارد إلى أن البقايا البشرية المستخدمة في غلاف الكتاب لم تعد تنتمي إلى مجموعات مكتبة هارفارد، بسبب الطبيعة المشحونة أخلاقيا لأصول الكتاب وتاريخه اللاحق".

Livro encadernado em pele humana guardado na Biblioteca da Universidade de Harvard.



Des destinées de l'ame (Os Destinos da Alma) foi publicado na década de 1880. Uma nota achada no livro afirmava que a pele usada pertencia a uma paciente com transtornos que morreu de derrame. pic.twitter.com/02qp0JPsoE — Ana Paula Laux (@literapolicial) March 21, 2024

وكتب هذا الكتاب الروائي الفرنسي أرسين هوساي في منتصف ثمانينيات القرن التاسع عشر (1880) للتأمل في طبيعة وجود الروح والحياة بعد الموت.

وقام المالك الأول لهذه النسخة، وهو الطبيب الفرنسي لودوفيك بولاند، بتغليف الكتاب بجلد بشري أخذه من جثة مريضة متوفاة في المستشفى الذي كان يعمل فيه دون موافقة منها.

وكان المجلد جزءا من مجموعات المؤسسة التعليمية المذكورة منذ عام 1934.

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وهذا التاريخ المثير للقلق، دفع الجامعة إلى اتخاذ قرار بإزالة الغلاف الجلدي. ويتم التشاور مع السلطات المختصة في جامعة هارفارد وفي فرنسا لتحديد التصرف النهائي المحترم في هذه الرفات البشرية.

وقال توم هيري، أمين المحفوظات في مكتبة هوتون، في سؤال وجواب أصدرته جامعة هارفارد للإعلان عن ذلك: "كما يمكنك أن تتخيل، كان هذا ظرفا غير عادي بالنسبة لنا في المكتبة وتعلمنا الكثير عندما وصلنا إلى قرارنا".

وتابع: "كانت المشكلة الأساسية في إنشاء المجلد هي الطبيب الذي لم يرى شخصا كاملا أمامه وقام بعمل بغيض يتمثل في إزالة قطعة من الجلد من مريض متوفى، ومن المؤكد تقريبا دون موافقته، واستخدمها في تغليف الكتاب الذي تعامل معه الكثيرون منذ أكثر من قرن. نعتقد أن الوقت قد حان لدفن الرفات".

جدير بالذكر أنه بعد أن أكدت اختبارات عام 2014 أن الكتاب كان مغلفا بالجلد البشري، كان رد فعل جامعة هارفارد أكثر فظاظة، حيث وصفت في ذلك الوقت هذا الاكتشاف بأنه "أخبار جيدة لمحبي الببليوغرافيا البشرية، والمهووسين بالكتب، وأكلة لحوم البشر على حد سواء".

والببليوغرافيا البشرية هي ممارسة تجليد الكتب في جلد الإنسان، وهو الأمر الذي تمتع بموجة من الشعبية في القرن التاسع عشر.

وصرحت جامعة هارفارد بأنها تأسف الآن على اللهجة المثيرة والمرضية التي تم الإعلان بها عن هذا الاكتشاف آنذاك.

وأضاف هيري: "نعتذر نيابة عن مكتبة هارفارد عن الإخفاقات السابقة في إشرافنا على الكتاب والتي أدت إلى المزيد من تجسيد كرامة الإنسان في المركز والمساس بها".

المصدر: ذي غارديان