بروفيسور في جامعة هارفارد يثير جدلا بتصريح له حول "الكائنات الفضائية"!

يعتقد عالم فيزياء بجامعة هارفارد، في مهمة لإثبات وجود حياة فضائية، أن الحضارات الفائقة التقدم قد يكون لديها بالفعل القدرة على إنشاء "أكوان صغيرة في المختبر".

وقال آفي لوب - الرئيس السابق لقسم علم الفلك بجامعة هارفارد - إن هذه المخلوقات قد تكون مسؤولة حتى عن كوننا.

ويدرس البروفيسور لوب - الذي قدم نظريات تخمينية إلى حد كبير في الماضي - حاليا مئات الشظايا المعدنية الصغيرة التي تم العثور عليها من جسم تحطم في المحيط الهادئ ومن المقرر أن ينشر نتائجه في غضون أسابيع.

وأوضح لشبكة "فوكس نيوز" أن حضارة أكثر تقدما منا بملايين السنين قد تكون قد طورت فهما لـ "كيفية توحيد ميكانيكا الكم والجاذبية".

وهذا، حسب نظريته، يمكن أن يعيد خلق الظروف الكونية التي أدت إلى وجودها.

ومع ذلك، فإن العديد من علماء الفلك "سئموا" ادعاءات لوب الجامحة التي "تلوث العلم الجيد".

وقد احتل لوب عناوين الصحف لسنوات، بدءا من نظريته القائلة بأن الزائر بين النجوم "أومواموا" في عام 2017 كان عبارة عن مركبة فضائية - وهو أمر سخر منه أو انتقده معظم العلماء العاديين.

وفي يونيو، أجرى غطسا في المحيط الهادئ قبالة ساحل بابوا غينيا الجديدة لاستعادة شظايا النيزك IM1 الذي تفكك في يناير 2014، والذي يعتقد أنه بقايا مركبة فضائية.

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لكن عالم الفيزياء الفلكية بجامعة ولاية أريزونا ستيف ديش، قال لصحيفة "نيويورك تايمز": "إنه يلوث العلم الجيد - يخلط بين العلم الجيد الذي نقوم به مع هذه الإثارة السخيفة وامتصاص كل الأكسجين من الغرفة".

ومع ذلك، فإن هذا الرفض لا يمنع لوب من البحث عن إجابات، وعد بالكشف عنها في سبتمبر.

وفي غضون ذلك، يشارك نظرياته، بما في ذلك هذه النظريات حول الحضارات الفائقة الذكاء.

وقال لوب لشبكة "فوكس نيوز": "تخيل أن أحد سكان الكهف يزور مدينة نيويورك ويرى كل الأدوات في التكنولوجيا من حيث الأضواء التي تظهر كمعجزة لساكن الكهف".

ولطالما روج لوب أنه يمكن إنشاء أكوان صغيرة في المختبرات، وهو أمر ممكن فقط باستخدام تقنيات الجاذبية الكمية، وهي مزيج من ركيزتين من أركان الفيزياء الحديثة: ميكانيكا الكم والجاذبية.

وتعد ميكانيكا الكم فرعا من فروع الدراسة العلمية التي تسعى إلى شرح ووضع قواعد لكيفية تصرف الجسيمات الأصغر من الذرة. وتوفر الأعمدة معا وصفا متسقا وكاملا لطبيعة الجاذبية على المستوى الكمي وتساعدنا على فهم سلوك الكون في مستواه الأساسي.

وفي مقال رأي لـ Scientific America، كتب لوب: "نحن لا نمتلك نظرية تنبؤية تجمع بين ركيزتي الفيزياء الحديثة".

وكتب: "لكن حضارة أكثر تقدما ربما تكون قد أنجزت هذا العمل الفذ وأتقنت تقنية إنشاء أكوان صغيرة".

وخلال مقابلة مع "فوكس نيوز"، قال لوب إنه "من الغطرسة الاعتقاد بأننا وحدنا"، باعتبار أن هناك عشرات المليارات من الكواكب في مجرة درب التبانة وحدها ومئات المليارات من المجرات مثل درب التبانة في العالم.

المصدر: ديلي ميل