هل تغير المناخ هو المسؤول عن حرائق الغابات في العالم؟

تسببت حرائق الغابات في تدمير المجتمعات في جميع أنحاء العالم. فما الذي يسبب حرائق الغابات؟، ولماذا تعاني أماكن مثل اليونان والبرتغال وملاوي منها بشكل خاص؟

ما هي حرائق الغابات؟

حريق الهشيم لا يمكن السيطرة عليه مع امتداده في مجموعة من التضاريس، مثل الغابات والأراضي الشجرية والأراضي العشبية. وغالبا ما يحدث في المناطق الريفية.

من المعروف أن هذه الجحيم يبتلع النظم البيئية والغابات والمراعي لمئات الملايين من السنين، وفقا لناشيونال جيوغرافيك.

وتحدث الحرائق السطحية، التي تكون على شكل حرائق أرضية، عندما تمتلئ التربة بالمواد العضوية، على سبيل المثال فتضحي خثّاً (تورب) وحين تسخن تشتعل فيها النيران.

ويمكن أن تتفاقم حرائق الأرض لفترة طويلة حتى تصطف الظروف، ما يسمح لها بالصعود إلى السطح.

ومع ذلك، فإن الحرائق السطحية ستتغذى على النباتات الجافة أو الميتة ويتم تسريعها بواسطة العشب المتجفف.

ولا تقتصر حرائق الغابات على الطبيعة فحسب، بل إنها تؤثر أيضا سلبا على البيئة بسبب الكميات الهائلة من ثاني أكسيد الكربون وغازات الدفيئة الأخرى التي تطلقها في الهواء.

ويمتلئ دخان حرائق الغابات بملوثات الهواء الخطرة مثل ثاني أكسيد النيتروجين أو PM2.5 أو الهيدروكربونات العطرية أو الرصاص أو الأوزون.

ويمكن أن يكون ملوث PM2.5 المنبعث من دخان حرائق الغابات خطيرا بشكل خاص.

ويمكن أن يسبب ويزيد من سوء أمراض الجلد والأمعاء والكلى والعين والأنف والكبد والقلب والرئتين والدماغ والجهاز العصبي. كما تم ربطه بالوفيات المبكرة في عموم السكان، وفقا لمنظمة الصحة العالمية (WHO).

ويمكن أن تحافظ حرائق الغابات على صحة النظم البيئية، من خلال القضاء على الحشرات والأمراض التي تضر بالنباتات.

كما أنها تفسح المجال لنمو الأعشاب والشجيرات والأعشاب الجديدة، ما يعني مناطق جديدة للحيوانات والطيور للعيش وتناول الطعام.

ويمكن أن تعني المساحة التي أحدثها الحريق أيضا مساحة أكبر لأشعة الشمس، ما يعني أن الأشجار والنباتات الصغيرة يمكن أن تزدهر بشكل أفضل. حتى أن بعض النباتات تحتاج إلى حرائق الغابات للبقاء على قيد الحياة. مثال رئيسي هو مخاريط الأشجار، لأنها تحتاج إلى التسخين قبل أن تطلق بذورها.

وستتطلب بعض الكائنات الحية حريقا هائلا كل بضع سنوات، بينما تحتاج بعض الأنواع إلى حفنة على مدى قرن لضمان استمرار الأنواع.

هل تغير المناخ يسبب حرائق الغابات؟

وفقا لناشيونال جيوغرافيك، كانت حرائق الغابات تحدث منذ مئات الملايين من السنين كحدث طبيعي.

ويمكن إشعالها بضربة صاعقة أو شرارة من صنع الإنسان، ويمكن للتضاريس في بعض الأحيان أن تحدد مدى سرعة انتشارها، حيث ستتحرك النار ببطء أسفل التلال ولكن بسرعة أعلى.

ومع ذلك، فإن البيئة هي التي تسهل ظروف حرائق الغابات، ومع تغير المناخ الذي يتسبب في مزيد من حالات الجفاف بالإضافة إلى خلق ظروف أكثر جفافا ودفئا، أصبحت المناطق أكثر عرضة لحرائق الغابات.

واعتبارا من الأسابيع الأخيرة، اندلعت حرائق شديدة في جميع أنحاء العالم حيث لا نزال نعاني من ظروف جوية قاسية.

وكان حوالي 1100 من رجال الإطفاء يتعاملون مع الحريق الذي ابتليت به منطقة أوديميرا بالبرتغال، بينما أعلنت هاواي حالة الطوارئ بسبب الحرائق في ماوي، والتي أودت بحياة 96 شخصا حتى الآن.

ويلعب تغير المناخ دورا في ذلك. ففي مناخ ما قبل الصناعة، كان احتمال حدوث حرائق الغابات التي اجتاحت رودس اليونانية أقل بمقدار 50 مرة على الأقل، وفقا لـ The Conversation.

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وتجف التربة والنباتات بسبب ارتفاع درجة الحرارة مما يؤدي إلى حرمانها من الرطوبة. ويؤدي هذا النقص في المياه إلى جفاف الغطاء النباتي، ما يجعل بعض المناطق أكثر قابلية للاشتعال.

ومع ذلك، من المهم أن ندرك أنه على الرغم من أن تغير المناخ يوفر موطنا يسمح بحرائق الغابات بالازدهار والحرق بمعدلات سريعة، فإن هذا العامل وحده لا يمكن أن يشعل حريقا - لا تزال هناك حاجة إلى شرارة أو برق.

في اليونان، قيل إن 23٪ من حرائق الغابات ناتجة عن حرائق متعمدة، في حين أن العديد منها بدأ نتيجة حرائق اشتعلت في الشجيرات للتخلص من النباتات غير المرغوب فيها أو في المزارع للتخلص من المحاصيل غير المرغوب فيها أو لتحفيز نمو نباتات جديدة.

ومن غير الواضح كيف بدأت حرائق الغابات في البرتغال. ومع ذلك، يعتقد حاكم هاواي وخبراء حرائق الغابات أن الظروف الجوية إلى جانب الاشتعال، زادت من شدة الحرائق في ثلاث جزر: ماوي وهاواي وأواهو.

وعانت ماوي أيضا من مستوى جفاف "غير طبيعي" في أغسطس وفقا لمراقب الجفاف الأمريكي.

هل سيؤدي تغير المناخ إلى مزيد من حرائق الغابات؟

قد تصبح حرائق الغابات أكثر شيوعا وضراوة خلال السنوات القادمة.

وإذا تجاوز الاحترار العالمي 2 درجة مئوية، فسيحدث طقس شديد الحرارة بوتيرة أسرع.

وحتى إذا تمكنت الدول من وقف ارتفاع درجة الحرارة عند 1.5 درجة مئوية، كما هو منصوص عليه في اتفاقية باريس، فمن المتوقع أن تحترق مساحة أكبر بنسبة 40٪ من منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وتوقع تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) وGrid-Ardenal أن عدد حرائق الغابات سيزداد بنسبة 50٪ من الآن وحتى عام 2100.

ويتسبب التغيير في استخدام الأراضي، وكذلك أزمة المناخ، في اتجاه متزايد في حرائق الغابات في المناطق التي لم تكن فيها مشكلة من قبل، مثل القطب الشمالي.

ووفقا لورقة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بعنوان الانتشار مثل حرائق الغابات: التهديد المتصاعد لحرائق المناظر الطبيعية غير العادية، ستزداد حرائق الغابات بنسبة 14٪ بحلول عام 2030 و30٪ بحلول عام 2050 ثم زيادة هائلة بنسبة 50٪ بحلول عام 2100.

ونتيجة لذلك، حث برنامج الأمم المتحدة للبيئة وشبكة Grid Ardenal الحكومات على تحويل نفقاتها بشكل جذري وزيادة الاستثمار في الوقاية من حرائق الغابات.

وذكروا أيضا أن معايير السلامة الصحية لرجال الإطفاء يجب أن تكون أعلى في جميع أنحاء العالم.

المصدر: ديلي ميل