مواقع التواصل تضج بصورة حسن نصر الله مع طفل رضيع..هل هو حفيده؟ (صورة)

انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان صورة للأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني أظهرت نصر الله مع طفل رضيع، وقال النشطاء إنه "حفيده".

وتداول رواد مواقع التوصل الاجتماعي صورة تظهر حسن نصر الله يجلس حاملا طفلا رضيعا، ما أثار تفاعلا كبيرا، حيث قال كثيرون إنه حفيده الجديد، في حين لم يتم تأكيد ذلك، كما لم يُعرف تاريخ الصورة.

وتفاعل النشطاء في منصة "إكس" مع الصورة، حيث كتب أحدهم معلقا: "هنيئا لك يا طفلنا، فقد احتضنك الكون كله"، وأضاف آخر: "كالنورِ الذي يبدد عتمة الظلام"، وعلق أحدهم بالقول: "حتى الأطفال ينظرون إليك نظرة حب وعشق وفخر".

ما في أجمل من هيك مشهد شوفو أول ما فيق

المنصة مليانة هالصورة، الحلوة ل كلها حنان، يا عالم النظرة بتكفي 🥰

بتحكي كتير من الحب والحنان والاحتواء،

حبيبي يا سيّد اذا نحنا هلقد منحبك كيف حفيدك!

الله يحميك ويحمي كل شي وكل حدا من ريحتَك

غالي وأغلى من الغلا ❤️🤲🏼 #السيد_حسن_نصراللهpic.twitter.com/gPC4N9STHF — مي 🇱🇧 (@Mai10452) March 14, 2024

اهل الجنوب متل هلطفل بحضن السيد وعيونه هو بلنسبه النا حضن وأمان ونحن بلنسبه اله ابن عزيز #السيد_حسن_نصراللهpic.twitter.com/siQlyEoWMJ — amal 2🇱🇧 (@a_m_a_l_nh) March 14, 2024

صورة لسماحة السيد حسن نصرالله مع

حفيده مرتضى محمد علي حسن نصرالله 💫🤍 pic.twitter.com/eqo1q4tz7K — Haider M.Alabadi-حيدر محمد العبادي (@haideralabadi99) March 14, 2024

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المصدر: RT