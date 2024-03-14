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مواقع التواصل تضج بصورة حسن نصر الله مع طفل رضيع..هل هو حفيده؟ (صورة)

مجتمع

مواقع التواصل تضج بصورة حسن نصر الله مع طفل رضيع..هل هو حفيده؟ (صورة)
AFP
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انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان صورة للأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني أظهرت نصر الله مع طفل رضيع، وقال النشطاء إنه "حفيده".

وتداول رواد مواقع التوصل الاجتماعي صورة تظهر حسن نصر الله يجلس حاملا طفلا رضيعا، ما أثار تفاعلا كبيرا، حيث قال كثيرون إنه حفيده الجديد، في حين لم يتم تأكيد ذلك، كما لم يُعرف تاريخ الصورة.

وتفاعل النشطاء في منصة "إكس" مع الصورة، حيث كتب أحدهم معلقا: "هنيئا لك يا طفلنا، فقد احتضنك الكون كله"، وأضاف آخر: "كالنورِ الذي يبدد عتمة الظلام"، وعلق أحدهم بالقول: "حتى الأطفال ينظرون إليك نظرة حب وعشق وفخر".

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المصدر: RT

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