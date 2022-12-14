طفلة أوكرانية لاجئة تسقط ضحية ضرب حتى الموت على يد مواطن كندي

مثل مواطن كندي أمام المحكمة بتهمة الضرب المبرح حتى الموت بحق لاجئة أوكرانية طفلة بعمر 7 سنوات.

وذكرت شبكة CBC أن "المدعو خوان مانويل بيسيرا غارسيا مثل أمام المحكمة ... حيث وجهت إليه تهمة مغادرة مكان الحادث الذي أدى للموت... وسيظل رهن الاعتقال وسيعرض للمحاكمة مجددا الخميس ".

وذكرت القناة أن الطفلة تبلغ من العمر سبع سنوات، وبحسب بيانات الشرطة، أصاب غارسيا الطفلة ماريا ليغينكوفسكايا البالغة من العمر سبع سنوات وفرّ من مكان الحادث.

بدورهن، قدمت الممرضات وطبيب من مستشفى قريب الإسعافات الأولية للفتاة، ولكنها توفيت يوم 13 ديسمبر.

وفي وقت لاحق سلم غارسيا نفسه للشرطة وخضع للاستجواب من قبل المحققين.

بالإضافة لذلك، طلب الموقوف في قاعة المحكمة أن يتم توفير مترجم ذي معرفة باللغة الإسبانية.

المصدر: نوفوستي