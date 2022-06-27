مصر.. مشاجرة في نقابة الموسيقيين بسبب حسن شاكوش بحضور هاني شاكر خلال بث مباشر (فيديو)

شهدت نقابة المهن الموسيقية في مصر مشادات ومشاجرات بين سعيد الأرتيست كبير عازفي الإيقاع وبين مجلس نقابة المهن الموسيقية على الهواء بحضور هاني شاكر.

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وجاءت المشاجرة خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي أعدته نقابة المهن الموسيقية، بسبب اعتراض الأرتيست على منح النقابة كارنية لحسن شاكوش جراء عدم اعتذاره في البداية خلال مؤتمر قبل منحه الكارنية.

ورد مجلس إدارة الموسيقيين على الأرتيست قائلين له: "من حقه يحصل عليه بعد الاعتذار، وقال النجم هاني شاكر: "سألونى وأنا مسافر خارج مصر، ووافقت أنا وكل أعضاء النقابة".

وقالت المطربة نادية مصطفى عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، إن هاني شاكر لم يكن موافقا على عودة شاكوش، ليصر الأرتيست على موقفه بالاعتراض على منح حسن شاكوش كارنية الموسيقيين.

وتبادلت الاتهامات بين الأرتيست ومجلس نقابة المهن الموسيقية، ما أدى إلى تصاعد الصيحات والأصوات بينهم، لينسحب الفنان الكبير هاني شاكر من المؤتمر وهو ما جعل مطرب المهرجانات ينسحب هو الآخر.

وأعلنت نقابة المهن الموسيقية إيقاف المؤدي حسن شاكوش، بعد تراشق الألفاظ في حفل الساحل الشمالي، والأزمة التي حدثته بينه وبين المطرب الشعبي رضا البحراوي، ووضعت النقابة شروطا لعودة شاكوش إلى عضوية النقابة، بالإضافة إلى كلمات بدرت منه في حق عازفي الإيقاع.

المصدر: اليوم السابع