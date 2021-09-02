مصر.. تطورات مفاجئة في أزمة حسن شاكوش ورضا البحراوي بعد اتخاذ قرار عاجل ضدهما

تفاجأ الجمهور المصري بعقد الفنان الشعبي رضا البحراوي، ومؤدي المهرجانات حسن شاكوش، جلسة صلح بعد الأزمة التي وقعت بينهما خلال الأيام الماضية في الساحل الشمالي.

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بث كلا من حسن شاكوش ورضا البحراوي فيديو عبر صفحتيهما الرسميتين بموقع الفيسبوك، قال فيه شاكوش: "مفيش مشاكل، وده سوء تفاهم، واحنا دلوقتي 100 فل وعشرة وبتنأسف لكل جمهورنا، لأي لفظ خارج".

أما رضا فقال: "أنا بتأسف للجمهور، حسن شاكوش اخويا وحبيبي، بتأسف لنقابة المهن الموسيقية، لفنان هاني شاكر، واحنا أسفين، وشيطان دخل بينا".

يذكر أن المشكلة بدأت حين تواجد المطربان سويا في الساحل الشمالي، وطلب مغني المهرجانات من الفرقة الموسيقية للمطرب الشعبي النزول من خشبة المسرح، حتى ينهي فقرته الفنية، وعقب رحيله من الحفل صعد البحراوي للمسرح ووجه رسالة شديدة اللهجة له من خشبة المسرح قائلا: "هو شاكوش فين؟.. هرب؟".

وكان مجلس نقابة المهن الموسيقية في مصر قد قرر في بيان عاجل وقف تصاريح الغناء لمدة شهر لكل من حسن شاكوش ورضا البحراوي ومنعهما من مزاولة الغناء طوال مدة الوقف.

وأكدت النقابة أن ما حدث "يحط من قيمة الفن المصري الذي ظل طوال عقود طويلة هادياً للقيم والأخلاق ولم يكن أبدا داعماً لإهدار الأخلاق والفضيلة، وتأتي مثل هذه الممارسات من البعض الذين لا يستشعرون قيمة فضل الله عليهم في مقابلة جمهور له كافة الحقوق في تلقي مايسمو بهم لا ما يحط من قدرهم".

المصدر: الوطن