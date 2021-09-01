مصر.. نقابة المهن الموسيقية توقف حسن شاكوش ورضا البحراوي

قرر مجلس نقابة المهن الموسيقية في مصر وقف تصاريح الغناء لمدة شهر لكل من حسن شاكوش ورضا البحراوي ومنعهما من مزاولة الغناء طوال مدة الوقف.

إقرأ المزيد

وأكدت النقابة أن ما حدث يحط من قيمة الفن المصري الذي ظل طوال عقود طويلة هادياً للقيم والأخلاق ولم يكن أبدا داعماً لإهدار الأخلاق والفضيلة، وتأتي مثل هذه الممارسات من البعض الذين لا يستشعرون قيمة فضل الله عليهم في مقابلة جمهور له كافة الحقوق في تلقي مايسمو بهم لا ما يحط من قدرهم.

ودعت النقابة جميع الفنانين وحتى المؤديين للمهرجانات التمسك بمسؤولية الكلمة والأخلاق مشددة على أنها لن تتوانى عن دورها في الحفاظ علي قيم المجتمع الراسخة والرصينة.

وكان الناقد الفني المصري هاني عزب قد نشر تفاصيل الإشكال الذي وقع بين الفنانين حسن شاكوش ورضا البحراوي في الساحل الشمالي، واصفا إياه بـ"حرب شوارع".

المصدر: مصراوي