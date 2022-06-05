مقطع فيديو لعروس مصرية تضع شرطا يخص أهلها قبل توقيع عقد الزواج يثير ضجة كبيرة بمواقع التواصل (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعروس مصرية، وهي تضع شرطا يخص أهلها على عريسها، قبل التوقيع على عقد الزواج.

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وفي مقطع الفيديو ظهرت العروس وهي تقول لعريسها: "أنا واثقة في ربنا وفيك إنك هتكون خير الزوج والسند والصاحب..مندمتش يوم إني اخترتك..بل بالعكس كنت أعظم وأحسن انتصاراتي واختياراتي في الحياة".

وأضافت: "عايزه أطلب منك طلب، زي ما هشيل أهلك في عيني..تشيل أهلي في عينك..الصغير قبل الكبير، ومع احترامي لكل أهلي، أمي ثم أمي ثم أمي وطروقة برده عشان ميزعلش"، في إشارة منها لأخيها حسبما أبان الفيديو.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو بشكل كبير، فيما أيد البعض ما قالته العروس، ورفضه البعض الآخر.

انا مش حاسه ان البنت تستاهل كل التنمر دا والله هي واحده عادي جدا ف كتب كتابها بكامل حريتها وكلامها مش غلط هي ممكن خانتها طريقه التعبير ! قالت كلمتين كان ممكن تقولهم برايڤت ع العشا مثلا 😂 ايا كان بجد متستاهلش كل دا والله انتو مالكو ؟ — خلود 🐥 (@kholoud039) June 5, 2022

1- نصائح ببديهيات ع الملأ كانها بتعرفه الاصول

2- سماجة و غرور و قلة احترام ف أسلوب الكلام مع زوجها

3- بتشاور بصباعها و كانها بتهدده بسبب انه مضى ع القايمة و احرجته قدام كل الناس.

الكلام بين الأزواج شئ مقدس و سرى مينفعش مخلوق يطلع عليه .

تقريباً حد مفهمها ان الزواج خناقة و عافية. pic.twitter.com/ZaxKk6DZp8 — Mostafa Sadek Gebba (@GebbaSadek) June 4, 2022

وإذا كانت النفوس كبارا...تعبت فى مرادها الأجسام ، فين الحياء لا وبتقولو أنت اعظم إنتصاراتي https://t.co/cFHmogRp3D — Hossam Elazaizy (@Elazaizy74) June 4, 2022

المصدر: RT