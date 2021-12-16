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"زوجي ليس إيرانيا".. إعلامية أردنية ترد على "الذباب" الإلكتروني

مجتمع

تويتر
الإعلامية علا الفارس
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نفت الإعلامية الأردنية علا الفارس صحة، ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي عن عقد زواج قيل إنه عقد زواجها.

وردت الفارس عبر حسابها في موقع "تويتر"، نافية صحة الأمر، قائلة: "‏يروج الذباب لعقد زواج مزور ومواقع وصحف تتناقله، ‏والدي متوفي من 1999 فكيف خرج من قبره ليزوجني مع اني كنت أتمنى ذلك".

وأضافت: "لا أنا ولا وزوجي سبق لنا الزواج وهو ليس إيراني ولو كان من الموزنبيق ما هي مشكلتكم؟".

وبينت أن الشروط تظهر "قذارة" و"الذمة الواسعة" لمن قام بتزويره. وختمت تغريدتها بالقول: "عند الله تلتقي الخصوم".

وكانت الفارس قد أعلنت، بشكل مفاجئ، عن عقد قرانها على شاب بريطاني من أصول عربية، قائلة: "تم وبحمد الله عقد قراني على شاب بريطاني من أصول عربية، اللهم بارك لنا وبارك علينا واجمع بيننا في خير واجعل بيننا مودة ورحمة".

المصدر: RT

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