"زوجي ليس إيرانيا".. إعلامية أردنية ترد على "الذباب" الإلكتروني

نفت الإعلامية الأردنية علا الفارس صحة، ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي عن عقد زواج قيل إنه عقد زواجها.

وردت الفارس عبر حسابها في موقع "تويتر"، نافية صحة الأمر، قائلة: "‏يروج الذباب لعقد زواج مزور ومواقع وصحف تتناقله، ‏والدي متوفي من 1999 فكيف خرج من قبره ليزوجني مع اني كنت أتمنى ذلك".

يروج الذباب لعقد زواج مزور ومواقع وصحف تتناقله ..

والدي متوفي من ١٩٩٩ فكيف خرج من قبره ليزوجني مع اني كنت اتمنى ذلك ..

لا انا ولا وزوجي سبق لنا الزواج وهو ليس ايراني ولو كان من الموزنبيق ما هي مشكلتكم ؟

شوف الشروط واعرف قذارتهم وذمتهم الواسعة .. عند الله تلتقي الخصوم .. pic.twitter.com/cVYOjRTRP0 — عُلا الفارس (@OlaAlfares) December 15, 2021

وأضافت: "لا أنا ولا وزوجي سبق لنا الزواج وهو ليس إيراني ولو كان من الموزنبيق ما هي مشكلتكم؟".

وبينت أن الشروط تظهر "قذارة" و"الذمة الواسعة" لمن قام بتزويره. وختمت تغريدتها بالقول: "عند الله تلتقي الخصوم".

وكانت الفارس قد أعلنت، بشكل مفاجئ، عن عقد قرانها على شاب بريطاني من أصول عربية، قائلة: "تم وبحمد الله عقد قراني على شاب بريطاني من أصول عربية، اللهم بارك لنا وبارك علينا واجمع بيننا في خير واجعل بيننا مودة ورحمة".

تم وبحمد الله عقد قراني من شاب بريطاني من اصول عربية اللهم بارك لنا وبارك علينا واجمع بيننا في خير واجعل بيننا مودة ورحمة…. — عُلا الفارس (@OlaAlfares) December 13, 2021

المصدر: RT