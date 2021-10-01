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ظاهرة أطفال "السجائر" بين عفرين وإدلب!

مجتمع

ظاهرة أطفال
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على حدود عفرين وإدلب في سوريا اعتقل مسلحون أطفالا يشتغلون في تهريب السجائر. وقد اضطر هؤلاء إلى مزاولة هذا النشاط لإعالة أسرهم.

وأفسح المجال لهذا النشاط المربح بسبب إجراءات اتخذتها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا)، حيث حظر مسلحوها التدخين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار السجائر بشكل هائل، وكذلك قيمة الرشاوى عند نقاط التفتيش. ويمكن للمهربين في هذا الوضع كسب 2 دولار لكل بلوك سجائر، وهو نفس المبلغ الذي يحصل عليه مسلحو الجولاني مقابل نقل البضائع. ويجري نقل آلاف الطرود إلى محافظة إدلب يوميا، ما يوفر لهيئة تحرير الشام دخلا ثابتا.

يشار إلى أن المسلحين في إدلب يفسرون منع التدخين بدواعي دينية، لكنهم يغمضون أعينهم عن عمليات التهريب المربحة.

المصدر: تويتر

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