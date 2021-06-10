تكريم المستشرق فيتالي ناؤومكين بجائزة "بريماكوف" الدولية

منح رئيس جمهورية تتارستان الروسية ورئيس مجموعة الرؤى الاستراتيجية "روسيا – العالم الإسلامي" رستم مينيخانوف المدير العلمي لمعهد الاستشراق، فيتالي ناؤومكين جائزة "بريماكوف" الدولية.

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وتم تكريم المستشرق الروسي د. فيتالي ناؤومكين بجائزة "بريماكوف" لتأليفه كتاب"الشراكة غير القائمة، الدبلوماسية السوفيتية في السعودية بين الحربين العالميتين".

ويروي الكتاب قصة العلاقات بين الاتحاد السوفيتي والمملكة العربية السعودية في العشرينيات – الثلاثينيات للقرن الماضي. ويعتبر الكتاب أول بحث علمي من هذا النوع في روسيا.

ويلقي المستشرق الروسي في كتابه الضوء على حقائق مجهولة من حياة الشخصيات البارزة آنذاك ويصف أحداثا لم تدر في العربية السعودية فحسب بل وفي آسيا الوسطى وتركيا وإيران وكذلك في جنوب القوقاز.

ولا تنحصر قيمة البحث العلمي في أنه يلقي الضوء على القضايا العربية السعودية فحسب بل ولأن الكتاب عبارة عن موسوعة تصف العلاقات بين موسكو في العصر السوفيتي المبكر من جهة وبلدان الشرق من جهة أخرى.

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يذكر أن جائزة "بريماكوف" الدولية تم استحداثها لتخليد ذكرى، يفغيني بريماكوف (1929 – 2015) بصفته شخصية بارزة في الدولة الروسية وأحد مؤسسي

مجموعة الرؤى الاستراتيجية "روسيا – العالم الإسلامي".

المصدر: نوفوستي