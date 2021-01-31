ملكة جمال كازاخستانية تضطر للعمل داخل مقهى درءا للتحرش

قال موقع "365info"، إن جلنور نورتازا "ملكة جمال مدينة كيزيلوردا لعام 2017"، والمشاركة في مسابقة "ملكة جمال كازاخستان"، اضطرت للعمل في أحد مقاهي المدينة.

وأشار الموقع، إلى ظهور مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه الفتاة وهي تقشر الثوم وتغسل الأطباق في مطبخ أحد المقاهي في مدينة كازيلوردا. في الوقت نفسه، لم تنكر الفتاة مشاركتها في مسابقات ملكات الجمال.

وذكر بعض معارفها، أن الفتاة تمر بحالة معيشية صعبة، لأنها باتت يتيمة وتضطر للإنفاق على نفسها. وبسبب جمالها، يصعب عليها العثور على عمل لائق، لأن النساء يغرن منها، وغالبا ما يقدم الرجال عروض غير لائقة لها.

المصدر: نوفوستي