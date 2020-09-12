شاهد.. قائد أوركسترا هنغاري يصمم كمامة "موسيقية"

صمم قائد أوركسترا "بودابست فيستيفال" الهنغارية إيفان فيشر كمامة "موسيقية"، على أمل أن تتيح لرواد الحفلات الموسيقية الاستمتاع بالموسيقى بطريقة أريح.

والكمامة لها زائدتان من البلاستيك تشبه راحة اليد يتم تثبيتهما بأربطة الكمامة خلف الأذن.

وقال فيشر: "جاءتي فكرة أن تكون أشبه باليد لأننا عندما نضع أيدينا خلف الأذن.. لنسمع ونفهم الآخر، يكون أسهل علينا، وكذلك نسمع الموسيقى بصورة أفضل".

واشتهرت كمامة فيشر بين رواد الحفلات الموسيقية حيث ظهر بها العشرات في حفل أمس الجمعة.

المصدر: رويترز