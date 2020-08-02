ملكة جمال لبنان 2015 تدخل القفص الذهبي بعرس ملكي.. وقوى الأمن تتدخل (صور وفيديو)
دخلت أمس السبت، ملكة جمال لبنان للعام 2015 فاليري أبو شقرا القفص الذهبي بزواجها من رجل الأعمال زياد عمار، في حفل زفاف ملكي، وطلة تفيض جمالا وأناقة، لكن تدخل قوى الأمن نغصه قليلا.
واحتفلت الممثلة وملكة الجمال السابقة بزواجها في الصرح البطريركي في بكركي الذي يعتبر أكبر وأعرق صرح مسيحي في لبنان، بمباركة من البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، أكبر هيئة دينية لدى الموارنة في العالم.
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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعض الصور والفيديوهات من أجواء حفل الزفاف الملكي، حيث أطلت فاليري بفستان زفاف مذهل من توقيع دار الأزياء العالمية "ديور"
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Step Inside @valerieabouchacra’s Fairy-Tale Wedding Dress Fitting The actress wore a cutom @dior wedding dress, by @MariaGraziaChiuri. شاهدي #فاليري_أبو_شقرا وهي تقوم بقياس فستان زفافها للمرة الأولى. الممثلة اللبنانية اعتمدت فستان عرس صممته لها خصيصاً مديرة ديور الإبداعية #ماريا_غراتسيا_شيوري #jamaloukimag #valerieabouchacra Video by @joellebharb @renaeliass Makeup by @bassamfattouh Hair by @georgeselmendelek Interview by @suzannenawwar @legraybeirut
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"عيوني عم يحكو لحالون" The bride @valerieabouchacra in her custom @dior wedding dress by @mariagraziachiuri exclusively on the cover of Jamalouki 📸 @mseifphotography العروس #فاليري_أبو_شقرا في فستان زفاف من توقيع #ديور صممته لها خصيصاً المديرة الإبداعية #ماريا_غراسيا_كيوري تأسرنا بإطلالتها الحصرية على غلاف جمالك. #jamaloukimag #valerieabouchacra
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"عيوني عم يحكو لحالون" Here it is... the bride @valerieabouchacra in her custom @dior wedding dress by @mariagraziachiuri exclusively on the cover of Jamalouki 📸 @mseifphotography العروس #فاليري_أبو_شقرا في فستان زفاف من توقيع #ديور صممته لها خصيصاً المديرة الإبداعية #ماريا_غراسيا_كيوري تأسرنا بإطلالتها الحصرية على غلاف جمالك. #jamaloukimag #valerieabouchacra
وكشفت الإعلامية اللبنانية يمنى شري أن القوى الأمنية نفذت القرارات المتخذة سابقا حول وقف الاحتفالات والمناسبات هذه الفترة للوقاية من فيروس كورونا، وقامت بتوقيف حفل زفاف ملكة جمال لبنان لعام 2015 فاليري أبو شقرا.
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i adore them!!!🥰 @valerieabouchacra @ziad.ammar.12 - - - #عابد_ف #معتصم_النهار #فاليري_أبو_شقرا #قصي_خولي #تيم_حسن #باسل_خياط #دانييلا_رحمة #bride #bridetobe #نجوى_كرم #ناصيف_زيتون #روزينا_لاذقاني #سيرين_عبدالنور #نادين_نسيب_نجيم #الهيبة #عروس #الهيبة_الحصاد الحصاد جبل_الهيبة #جبل_شيخ_الجبل #نانسي_عجرم #moatasemalnahar #valerieabouchacra #explorepage #explore #love #fashion #ما_فيّي #خمسة_ونص #instagram #life #فاليري_زياد
يذكر أن الممثلة فاليري أبو شقرا تحدت بحفل زواجها الأوضاع التي يمر بها لبنان خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا وارتفاع عدد الإصابات وفرض إجراءات تمنع الاحتفالات وحتى مناسبات الزفاف في هذه الفترة.
وقد استكمل العروسان فرحتهما من خلال الحفل الذي أقيم في الهواء الطلق، وجمع عددا محدودا من المقربين وأصدقاء فاليري ومن أبرزهم الممثلة سينتيا صموئيل، إذ ظهرتا وهما ترقصان مع فرقة الدبكة وتستمتعان بوقتهما.
تجدر الإشارة إلى أن فاليري أبو شقرا كانت قد تفاجأت منذ حوالي السنة بعرض رجل الأعمال زياد عمار الزواج في أجواء ساحرة ورومانسية.
المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي