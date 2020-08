ملكة جمال لبنان 2015 تدخل القفص الذهبي بعرس ملكي.. وقوى الأمن تتدخل (صور وفيديو)

View this post on Instagram

Step Inside @valerieabouchacra’s Fairy-Tale Wedding Dress Fitting The actress wore a cutom @dior wedding dress, by @MariaGraziaChiuri. ‎شاهدي #فاليري_أبو_شقرا وهي تقوم بقياس فستان زفافها للمرة الأولى. الممثلة اللبنانية اعتمدت فستان عرس صممته لها خصيصاً مديرة ديور الإبداعية #ماريا_غراتسيا_شيوري #jamaloukimag #valerieabouchacra Video by @joellebharb @renaeliass Makeup by @bassamfattouh Hair by @georgeselmendelek Interview by @suzannenawwar @legraybeirut