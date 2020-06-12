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عالم مصري: فيروس كورونا سينتهي مع نهاية العام الجاري

مجتمع

عالم مصري: فيروس كورونا سينتهي مع نهاية العام الجاري
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العالم المصري فاروق الباز
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أعرب العالم المصري، فاروق الباز، عن قناعته بأن وباء فيروس كورونا المستجد سينتهي مع نهاية العام الجاري.

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وبحسب الباز فإن الأطباء يتنبؤون بانتهاء فيروس كورونا المستجد بنهاية العام أو أوائل العام المقبل مع تصنيع دواء ضده.

وأضاف: "اللي هيعرف أهمية العلم والأبحاث العلمية ويسمع كلام الحكومة هيبقى كويس، واللي مش هيسمع كلام الحكومة والأطباء هيروحوا في ستين داهية".

وكشف العالم أنه يستغل فترة الحجر المنزلي المفروض ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا بتأليف كتابه الجديد "أنا وأبولو"، والذي يتحدث عن تاريخ حياته.

ناصر حاتم

المصدر: RT

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