فاروق الباز: الوصول إلى لقاح ضد فيروس كورونا حاليا صعب

أكد العالم المصري الكبير، فاروق الباز، أن الوصول إلى لقاح ضد فيروس كورونا في الوقت الحالي صعب بسبب غموض تكوينه، مشيرا إلى أن رحلة البحث عن العلاج تتطلب وقتا طويلا.

وقال الباز في مداخلة مع الإعلامي رامي رضوان في برنامجه المذاع على قناة "دي إم سي": "الحديث عن قيام دولة بتخليق الفيروس تضييع وقت، والمؤكد أنه مرض حقيقي".

واعتبر العالم المصري أن ما يحدث حاليا "درس للبشرية بأننا يجب أن نستعد جيدا لنواجه أي شيء"، وأن "العلم والعلماء في المرتبة الأولى".

وأعرب الباز عن سعادته بإجراءات الدولة لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا في الوقت ذاته على سعادته بالتزام نسبة كبيرة من المواطنين بالإجراءات الاحترازية، وهو التزام لا وجود له، في الولايات المتحدة، حسب تعبيره.

وكشف الباز أنه يعمل على إعداد مذاكراته التي تلخص رحلة العلم والحياة، موضحا أن كورونا منحته وقتا لإعداد كتاب علمي جديد بسبب بقائه الدائم في المنزل.

ناصر حاتم

المصدر: RT