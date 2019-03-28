 
مباشر
عاجل
مراسلنا: إصابة 3 فلسطينيين بقصف لطائرة استطلاع إسرائيلية شمالي قطاع غزة

القبض على بريطاني التهم سمكة حية أمام الكاميرا! (فيديو)

مجتمع

القبض على بريطاني التهم سمكة حية أمام الكاميرا! (فيديو)
blickwinkel-© fotototo
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ln1f

قضت محكمة بريطانية بتغريم شاب بريطاني بسبب تناوله سمكة ذهبية حية، حيث صور الحادث بالكاميرا.

وذكرت قناة "The Sky News"، أن البريطاني، جوشوا كولز، اعترف بأنه صور الفيديو الذي يبين أكله لسمكة حية في سبتمبر عام 2018.

إقرأ المزيد
تمساح جائع ينقض على سمكة علقت بصنارة صياد! (فيديو)

وتظهر مقاطع الفيديو كيف يحمل كولز السمكة على راحة يده ثم يبتلعها شاربا وراءها كأسا من الجعة.

وحقق الفيديو الذي نشر في وقت لاحق، مشاهدات كثيرة، ولفت انتباه الجمعية الملكية لحماية الحيوانات من سوء المعاملة "RSPCA"، التي قدمت شكوى بدورها إلى المحكمة.

وحكم على كولز بـ 200 ساعة من العمل الاجتماعي الإلزامي، وبغرامة مالية قدرها 385 جنيها إسترلينيا، ومنع من حيازة أي حوض لأسماك الزينة لمدة 5 سنوات.

المصدر: لينتا. رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بعد بيان قائد الجيش.. أويحيى ينقلب على بوتفليقة وحنون تسحب نوابها من البرلمان