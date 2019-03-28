القبض على بريطاني التهم سمكة حية أمام الكاميرا! (فيديو)

قضت محكمة بريطانية بتغريم شاب بريطاني بسبب تناوله سمكة ذهبية حية، حيث صور الحادث بالكاميرا.

وذكرت قناة "The Sky News"، أن البريطاني، جوشوا كولز، اعترف بأنه صور الفيديو الذي يبين أكله لسمكة حية في سبتمبر عام 2018.

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وتظهر مقاطع الفيديو كيف يحمل كولز السمكة على راحة يده ثم يبتلعها شاربا وراءها كأسا من الجعة.

وحقق الفيديو الذي نشر في وقت لاحق، مشاهدات كثيرة، ولفت انتباه الجمعية الملكية لحماية الحيوانات من سوء المعاملة "RSPCA"، التي قدمت شكوى بدورها إلى المحكمة.

وحكم على كولز بـ 200 ساعة من العمل الاجتماعي الإلزامي، وبغرامة مالية قدرها 385 جنيها إسترلينيا، ومنع من حيازة أي حوض لأسماك الزينة لمدة 5 سنوات.

المصدر: لينتا. رو