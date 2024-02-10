لجنة التحقيق الروسية تفتح قضية جنائية بعد تسمم عدة أشخاص بمقهى في داغستان
Legion-Media
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أمر رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين بفتح قضية جنائية فيما يتعلق بمحاولة تسميم أشخاص في مقهى بمقاطعة كازبيكوفسكي في جمهورية داغستان الروسية.
وأفادت الخدمة الصحفية للجنة التحقيق الروسية أن "رئيس اللجنة أصدر تعليماته بفتح قضية جنائية فيما يتعلق بإدخال بعض الأشخاص في داغستان إلى المستشفى بعد التسمم في أحد المقاهي".
وتسمم 15 شخصا، سبعة منهم نقلوا إلى المستشفى بعد تناولهم طعاما في مقهى بمقاطعة كازبيكوفسكي.
يشار إلى أن سبعة أشخاص، بينهم أربعة أطفال، تم نقلهم إلى المستشفى.
المصدر: RT